Власне житло у Трамп-Тауер і мало друзів: Джилл Байден розсекретила розмову з Меланією про молодшого сина Трампа

Колишня перша леді США Джилл Байден у своїх нових мемуарах "Погляд зі Східного крила" розкрила подробиці про життя Беррона Трампа, які дізналася випадково.

Байден розповіла про спільну поїздку двох жінок на інавгурацію Дональда Трампа на другий президентський термін у січні 2025 року, під час якої їй вдалося дізнатися про те, як живе молодший син чинного лідера США. Про це пише таблоїд Radar Online.

Вона пригадала, що тоді їх супроводжував чоловік сенаторки-демократки від Міннесоти Емі Клобучар, Джон Бесслер. Місія у нього була нелегка, оскільки між сім'ями Джилл та Меланії панувала багаторічна напруженість.

Бесслер намагався "розрядити обстановку" між жінками, і почав засипати Меланію запитаннями про молодшого сина. У відповідь дружина Дональда Трампа сказала, що Беррон навчається в Нью-Йоркському університеті. Проте під час цих запитань Меланія, як стверджує Джилл "дивилася у вікно, явно збираючись вказати на хмари". Байден припускає, що вона у такий спосіб хотіла перевести розмову в інше русло і уникнути незручних відповідей.

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Беррон Трамп на публіці разом із батьком Фото: Скриншот

Проте Бесслер не здавався і поцікавився, де живе їхній молодший син.

"У нього є квартира в Трамп-Тауер", — відповіла Меланія, маючи на увазі спроєктований Дональдом Трампом 58-поверховий хмарочос у Нью-Йорку.

Коли він запитав, чи "весело" Беррон проводить свій час, чинна перша леді похитала головою: мовляв, їхній син цілковито зосереджується на навчанні.

"Він їде до школи, відвідує заняття, і його привозять назад. Він не бачить багато друзів у школі", — пояснила Меланія.

На запитання, чи є у Беррона багато друзів, Меланія намагалася перевести тему, стверджує Джилл. Жінка одразу сказала, що друзі у її сина є, проте після цього заговорила різко про погоду.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Також у квітні Фокус розповідав, як Меланію Трамп розкритикували через порушення протоколу під час вечері у Білому домі.