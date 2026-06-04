UA
UA
Разделы
Материалы

МЫ В СОЦСЕТЯХ:

Стиль жизни

93-летняя Джоан Коллинз показала публике младшего на 31 год мужа (фото)

Джоан Коллинз с мужем вышли в свет
Джоан Коллинз | Фото: Instagram joancollinsdbe

93-летняя британская актриса Джоан Коллинз появилась на публике во время премьеры нового фильма "Убийство между друзьями".

Знаменитость позировала на дорожке в элегантном образе. Для события звезда сериала "Династия" выбрала черное платье, которое дополнила коротким жакетом с воротником, украшенным декоративными золотистыми элементами.

Джоан Коллинз поразила платьем

Образ Джоан, которая недавно встретила свое 93-летие, дополнила золотистыми туфлями на каблуках и несколькими украшениями. Перед фотографами премьеры Коллинз позировала в массивных серьгах, браслетах и кольцах. Макияж звезда экрана сделала с акцентом на глазах и яркой помадой.

Тем временем муж Джоан Перси Гибсон вышел в свет, поддерживая свою возлюбленную, в черном смокинге с белой рубашкой и галстуком.

Відео дня
Джоан Коллинз с мужем
Джоан Коллинз с мужем
Фото: коллаж Фокус

Муж Джоан Коллинз

Перси Гибсон, который на 31 год моложе Джоан, является пятым мужем звезды "Династии". Пара поженилась в феврале 2002 года. Избранник знаменитости родом из Перу и является голливудским продюсером. Именно он создал проект "Кто хочет стать миллионером".

Звезда экрана ранее была замужем за Максвеллом Ридом, Энтони Ньюли, Роном Кассом и Питером Холмом.

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Кроме того, звезда сериала "Династия" с возлюбленным отдыхали в мексиканском Канкуне.