93-летняя Джоан Коллинз показала публике младшего на 31 год мужа (фото)

93-летняя британская актриса Джоан Коллинз появилась на публике во время премьеры нового фильма "Убийство между друзьями".

Знаменитость позировала на дорожке в элегантном образе. Для события звезда сериала "Династия" выбрала черное платье, которое дополнила коротким жакетом с воротником, украшенным декоративными золотистыми элементами.

Джоан Коллинз поразила платьем

Образ Джоан, которая недавно встретила свое 93-летие, дополнила золотистыми туфлями на каблуках и несколькими украшениями. Перед фотографами премьеры Коллинз позировала в массивных серьгах, браслетах и кольцах. Макияж звезда экрана сделала с акцентом на глазах и яркой помадой.

Тем временем муж Джоан Перси Гибсон вышел в свет, поддерживая свою возлюбленную, в черном смокинге с белой рубашкой и галстуком.

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Джоан Коллинз с мужем Фото: коллаж Фокус

Муж Джоан Коллинз

Перси Гибсон, который на 31 год моложе Джоан, является пятым мужем звезды "Династии". Пара поженилась в феврале 2002 года. Избранник знаменитости родом из Перу и является голливудским продюсером. Именно он создал проект "Кто хочет стать миллионером".

Звезда экрана ранее была замужем за Максвеллом Ридом, Энтони Ньюли, Роном Кассом и Питером Холмом.

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Джоан Коллинз поздравила с 24-й годовщиной брака своего мужа, 61-летнего продюсера Перси Гибсона.

Британская актриса поразила всех в захватывающем платье на красной дорожке Каннского кинофестиваля-2026.

Кроме того, звезда сериала "Династия" с возлюбленным отдыхали в мексиканском Канкуне.