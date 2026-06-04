93-річна Джоан Коллінз показала публіці молодшого на 31 рік чоловіка (фото)

93-річна британська акторка Джоан Коллінз зʼявилася на публіці під час прем’єри нового фільму "Убивство поміж друзями".

Знаменитість позувала на хіднику в елегантному образі. Для події зірка серіалу "Династія" обрала чорну сукню, яку доповнила коротким жакетом з коміром, оздобленим декоративними золотистими елементами.

Джоан Коллінз вразила сукнею

Образ Джоан, яка нещодавно зустріла своє 93-річчя, доповнила золотистими туфлями на підборах та кількома прикрасами. Перед фотографами премʼєри Коллінз позувала в масивних сережках, браслетах і каблучках. Макіяж зірка екрану зробила з акцентом на очах та яскравою помадою.

Тим часом чоловік Джоан Персі Гібсон вийшов у світ, підтримуючи свою кохану, у чорному смокінгу з білою сорочкою та краваткою.

Джоан Коллінз з чоловіком Фото: колаж Фокус

Чоловік Джоан Коллінз

Персі Гібсон, який на 31 рік молодший за Джоан, є п'ятим чоловіком зірки "Династії". Пара одружилася у лютому 2002 року. Обранець знаменитості родом з Перу і є голлівудським продюсером. Саме він створив проєкт "Хто хоче стати мільйонером".

Відео дня

Зірка екрану раніше була одружена з Максвеллом Рідом, Ентоні Ньюлі, Роном Кассом і Пітером Холмом.

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Джоан Коллінз привітала з 24-ю річницею шлюбу свого чоловіка, 61-річного продюсера Персі Гібсона.

Британська акторка вразила всіх у захопливій сукні на червоній доріжці Каннського кінофестивалю-2026.

Крім того, зірка серіалу "Династія" з коханим відпочивали в мексиканському Канкуні.