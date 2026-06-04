"Лишите родительских прав": священник из Житомирщины поразил ездой с маленькими детьми

Многодетный отец Руслан Наумец привлек к себе внимание публики после публикации короткого видео, на котором он с малолетними детьми на руках управляет автомобилем. Это прямое нарушение правил дорожного движения.

Пастор церкви "Новая Жизнь" из села Троковичи, что на Житомирщине, оскандалился своей ездой с малолетними детьми. Мужчина посадил малыша на руки во время движения автомобиля на скорости. Фокус обратил внимание на эту ситуацию.

Посадил детей за руль

"Семейная поездка это никогда не скучно", — написал Руслан, отметив в описании, что двое его сыновей хотят ехать на машине одновременно.

На нарушение ПДД обратили внимание пользователи сети и раскритиковали пастора за безответственность и нарушение закона.

"Вы там совсем йо**сь?", "Есть у вас запасные дети?", "Это насколько надо плевать на безопасность детей и собственную, чтобы на такой скорости упереть двух детей за тот руль, я просто поражаюсь, еще и додумались делать видео", "Лишите родительских прав", — пишут люди в комментариях.

Відео дня

Закрыл страницу

После огласки многодетный отец поспешил закрыть свою страницу в Threads от посторонних глаз, сделав учетную запись частной. Видео пока недоступно для просмотра, но сохранилось на других платформах.

Пастор после скандала закрыл свою страницу Фото: Threads

Вместе с тем, страницы пастора в Facebook и Instagram до сих пор открыты. Там немало фото с детьми, а также кадры из церкви, где он позирует с прихожанами. "Имеем хорошее время от Господа служить для людей", — обращается священник к своим подписчикам.

У мужчины четверо детей Фото: Instagram

Если верить социальным сетям, у мужчины четверо детей — Марк, Лука, Эмилия, Лиана. Он в браке с женой Анной с 2018 года.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

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