"Позбавте батьківських прав": священник із Житомирщини вразив їздою з малими дітьми

Багатодітний батько Руслан Наумець привернув до себе увагу публіки після публікації короткого відео, на якому він з малолітніми дітьми на руках керує автомобілем. Це пряме порушення правил дорожнього руху.

Пастор церкви "Нове Життя" з села Троковичі, що на Житомирщині, оскандалився своєю їздою з малолітніми дітьми. Чоловік посадив малечу на руки під час руху автомобіля на швидкості. Фокус звернув увагу на цю ситуацію.

Посадів дітей за кермо

"Сімейна поїздка це ніколи не скучно", — написав Руслан, зазначивши в описі, що двоє його синів хочуть їхати на машині одночасно.

На порушення ПДР звернули увагу користувачі мережі та розкритикували пастора за безвідповідальність та порушення закону.

"Ви там зовсім йо**лися?", "Є у вас запасні діти?", "Це наскільки треба чхати на безпеку дітей і власну, щоб на такій швидкості вперти двох дітей за той руль, я просто поражаюсь, ще і додумались робити відео", "Позбавте батьківських прав", — пишуть люди у коментарях.

Відео дня

Закрив сторінку

Після розголосу багатодітний батько поспішив закрити свою сторінку в Threads від сторонніх очей, зробивши обліковий запис приватним. Відео наразі недоступне для перегляду, але збереглось на інших платформах.

Пастор після скандалу закрив свою сторінку Фото: Threads

Натомість сторінки пастора в Facebook та Instagram досі відкриті. Там чимало фото з дітьми, а також кадри з церкви, де він позує з прихожанами. "Маємо гарний час від Господа служити для людей", — звертається священник до своїх підписників.

У чоловіка четверо дітей Фото: Instagram

Якщо вірити соціальним мережам, у чоловіка четверо дітей – Марк, Лука, Емілія, Ліана. Він у шлюбі із дружиною Анною з 2018 року.

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