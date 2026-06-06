Просто нет слов: возле остановки нашли клетку с котом — рядом была записка (фото)

Женщина увидела на обочине переносную клетку. Внутри был кот, а рядом — записка с просьбой.

Жительница Лонг-Айленда, США, заметила клетку возле остановки. Там сидел четырехлетний кот Миттенс. Без еды, без воды — в разгар необычно жарких для Нью-Йорка дней. К клетке был прикреплен черный крест и рукописная записка. В ней рассказывалось, что кот родился в Кентукки, что он ласковый и любит объятия. И просьба: "Пожалуйста, ухаживайте за мной".

В клетке с запиской был кот Фото: Instagram

"Мы не знаем, сколько он там пробыл. Может, два часа. Может, два дня", — говорит Лора Уайлд, директор организации Northport Cat Rescue Association.

Женщина забрала Миттенса домой, выделила отдельную комнату и начала искать приют, который мог бы помочь. Кот сразу бросился к миске с водой. Через два дня его взяла к себе волонтерка.

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Женщина забрала Миттенса домой Фото: Instagram

Несмотря на все пережитое, Миттенс, по словам Уайлд, оказался на удивление ласковым. Сразу тянулся к людям, просил погладить.

"Тот, кто его имел, точно любил его, — говорит она, — Видимо, человек был в отчаянии".

Организация не осуждает бывших владельцев: за каждой такой ситуацией может стоять потеря жилья или смерть близкого человека. Но способ, в который оставили Миттенса — преступление. К делу подключилось SPCA, следователи изучают записи камер наблюдения поблизости.

Несмотря на все пережитое, Миттенс, по словам Уайлд, оказался на удивление ласковым Фото: Instagram

Сейчас кот живет в семье волонтеров и ждет постоянный дом. Желающие могут подать заявку через сайт Northport Cat Rescue Association и договориться о знакомстве.

"Несмотря на все, он до сих пор полон любви", — говорит Уайлд.

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