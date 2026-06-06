Просто немає слів: біля зупинки знайшли клітку з котом – поруч була записка (фото)
Жінка побачила на узбіччі переносну клітку. Всередині був кіт, а поруч – записка з проханням.
Мешканка Лонг-Айленду, США, помітила клітку біля зупинки. Там сидів чотирирічний кіт Міттенс. Без їжі, без води – у розпал незвично спекотних для Нью-Йорка днів. До клітки був прикріплений чорний хрест і рукописна записка. У ній розповідалося, що кіт народився в Кентуккі, що він лагідний і любить обійми. І прохання: "Будь ласка, доглядайте за мною".
"Ми не знаємо, скільки він там пробув. Може, дві години. Може, два дні", – каже Лора Вайлд, директорка організації Northport Cat Rescue Association.
Жінка забрала Міттенса додому, виділила окрему кімнату й почала шукати притулок, який міг би допомогти. Кіт одразу кинувся до миски з водою. Через два дні його взяла до себе волонтерка.
Попри все пережите, Міттенс, за словами Вайлд, виявився напрочуд ласкавим. Одразу тягнувся до людей, просив погладити.
"Той, хто його мав, точно любив його, – каже вона. – Мабуть, людина була у відчаї".
Організація не засуджує колишніх власників: за кожною такою ситуацією може стояти втрата житла або смерть близької людини. Але спосіб, у який залишили Міттенса – злочин. До справи підключилося SPCA, слідчі вивчають записи камер спостереження поблизу.
Наразі кіт живе у сім'ї волонтерів та чекає на постійний дім. Охочі можуть подати заявку через сайт Northport Cat Rescue Association і домовитись про знайомство.
"Попри все, він досі сповнений любові", – каже Вайлд.
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