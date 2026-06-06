Просто немає слів: біля зупинки знайшли клітку з котом – поруч була записка (фото)

Жінка побачила на узбіччі переносну клітку. Всередині був кіт, а поруч – записка з проханням.

Мешканка Лонг-Айленду, США, помітила клітку біля зупинки. Там сидів чотирирічний кіт Міттенс. Без їжі, без води – у розпал незвично спекотних для Нью-Йорка днів. До клітки був прикріплений чорний хрест і рукописна записка. У ній розповідалося, що кіт народився в Кентуккі, що він лагідний і любить обійми. І прохання: "Будь ласка, доглядайте за мною".

У клітці із запискую був кіт Фото: Instagram

"Ми не знаємо, скільки він там пробув. Може, дві години. Може, два дні", – каже Лора Вайлд, директорка організації Northport Cat Rescue Association.

Жінка забрала Міттенса додому, виділила окрему кімнату й почала шукати притулок, який міг би допомогти. Кіт одразу кинувся до миски з водою. Через два дні його взяла до себе волонтерка.

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Жінка забрала Міттенса додому Фото: Instagram

Попри все пережите, Міттенс, за словами Вайлд, виявився напрочуд ласкавим. Одразу тягнувся до людей, просив погладити.

"Той, хто його мав, точно любив його, – каже вона. – Мабуть, людина була у відчаї".

Організація не засуджує колишніх власників: за кожною такою ситуацією може стояти втрата житла або смерть близької людини. Але спосіб, у який залишили Міттенса – злочин. До справи підключилося SPCA, слідчі вивчають записи камер спостереження поблизу.

Попри все пережите, Міттенс, за словами Вайлд, виявився напрочуд ласкавим Фото: Instagram

Наразі кіт живе у сім'ї волонтерів та чекає на постійний дім. Охочі можуть подати заявку через сайт Northport Cat Rescue Association і домовитись про знайомство.

"Попри все, він досі сповнений любові", – каже Вайлд.

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