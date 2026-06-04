Такой принцессу Диану еще не видели: в сети появились редкие фото

В Великобритании на аукцион выставили уникальную коллекцию личных вещей, которая открывает новый взгляд на юность принцессы Дианы. Британский аукционный дом Gorringe's пустит с молотка ранее не публиковавшиеся фотографии и письма будущей королевской особы, сохраненные ее школьной подругой.

Снимками и перепиской поделилась Кэтрин Хенбери, которая училась вместе с Дианой в школе для девочек West Heath в период с 1973 по 1977 годы. Торги стартуют 7 июля. Коллекция содержит четыре уникальные цветные фотографии из школьных лет Дианы, а также ее письма к Хенбери, пишет People.

На снимках будущая принцесса запечатлена в своей комнате в общежитии, на фоне школьного спортивного поля, а также вместе с одноклассницами во время отдыха на солнце. Кроме того, лот включает простую подписанную от руки открытку ко дню рождения, где Диана оставила подпись "Диана (С)" (от Спенсер), что указывает на наличие других девушек с таким именем в классе.

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Альберт Редфорд, специалист по книгам и рукописям аукционного дома Gorringe's, отметил: "Этот интимный архив предлагает редкий взгляд на Диану, принцессу Уэльскую, до того, как долг и слава изменили ее жизнь. Воспоминания нашей клиентки показывают Диану глубоко скромной и практичной девушкой, чьей настоящей мечтой было просто иметь семью и гордиться обычными вещами". Редфорд добавил, что Диана даже добровольно помогала убирать дом директрисы, что полностью противоречит публичному образу, созданному позже другими людьми.

Принцесса Диана в школьные годы Фото: Gorringe's

Диана не отличалась высокой успеваемостью в учебе и дважды провалила экзамены, оставив школу в 16 лет. В том же 1977 году она впервые встретила своего будущего мужа, тогда еще принца Чарльза, хотя встречаться они начали только в 1980 году. Свадьба состоялась 29 июля 1981 года, после чего пара отправилась в медовый месяц в замок Балморал в Шотландии.

Именно оттуда Диана прислала Хенбери так называемое "письмо медового месяца", датированное 27 сентября 1981 года, которое также стало частью коллекции.

"Дорогая Кэтрин, не могу передать, каким замечательным сюрпризом для меня стала твоя открытка. Спасибо, что нашла время написать и пожелать мне всего наилучшего", — говорится в письме на трех страницах с красным королевским гербом.

Принцесса Диана в школьные годы Фото: Gorringe's

Она также добавила, что их медовый месяц был блаженным, с бесконечным солнцем и спокойным морем. Письмо сохранилось в оригинальном конверте со штампом королевского шифра (EIIR).

Последним предметом в коллекции является буклет с частной поминальной службы, которая состоялась в церкви Сент-Мартин-ин-ди-Филдс 19 ноября 1997 года, через два месяца после трагической гибели принцессы в автокатастрофе в Париже. Эта служба была более закрытой и личной, чем официальные государственные похороны в Вестминстерском аббатстве.

Ожидается, что общая стоимость коллекции на аукционе составит от 5 383 до 8 076 долларов США. Проведение торгов символически совпадает с годовщиной свадьбы Дианы и Чарльза (29 июля), а также с днем, когда ей могло бы исполниться 65 лет (1 июля).

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