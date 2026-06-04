Такою принцесу Діану ще не бачили: у мережі з'явилися рідкісні фото

У Великій Британії на аукціон виставили унікальну колекцію особистих речей, яка відкриває новий погляд на юність принцеси Діани. Британський аукціонний дім Gorringe’s пустить з молотка раніше не публіковані світлини та листи майбутньої королівської особи, збережені її шкільною подругою.

Знімками та листуванням поділилася Кетрін Генбері, яка навчалася разом із Діаною у школі для дівчаток West Heath у період з 1973 по 1977 роки. Торги стартують 7 липня. Колекція містить чотири унікальні кольорові фотографії зі шкільних років Діани, а також її листи до Генбері, пише People.

На знімках майбутня принцеса зафіксована у своїй кімнаті в гуртожитку, на тлі шкільного спортивного поля, а також разом із однокласницями під час відпочинку на сонці. Крім того, лот включає просту підписану від руки листівку до дня народження, де Діана залишила підпис "Діана (С)" (від Спенсер), що вказує на наявність інших дівчат із таким ім'ям у класі.

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Альберт Редфорд, фахівець із книг та рукописів аукціонного дому Gorringe’s, зазначив: "Цей інтимний архів пропонує рідкісний погляд на Діану, принцесу Уельську, до того, як обов'язок і слава змінили її життя. Спогади нашої клієнтки показують Діану глибоко скромною та практичною дівчиною, чиєю справжньою мрією було просто мати сім'ю та пишатися звичайними речами". Редфорд додав, що Діана навіть добровільно допомагала прибирати будинок директриси, що повністю суперечить публічному образу, створеному пізніше іншими людьми.

Принцеса Діана у шкільні роки Фото: Gorringe's

Діана не відзначалася високою успішністю в навчанні і двічі провалила іспити, залишивши школу у 16 років. Того ж 1977 року вона вперше зустріла свого майбутнього чоловіка, тоді ще принца Чарльза, хоча зустрічатися вони почали лише у 1980 році. Весілля відбулося 29 липня 1981 року, після чого пара вирушила у медовий місяць до замку Балморал у Шотландії.

Саме звідти Діана надіслала Генбері так званий "лист медового місяця", датований 27 вересня 1981 року, який також став частиною колекції.

"Дорога Кетрін, не можу передати, яким чудовим сюрпризом для мене стала твоя листівка. Щиро дякую, що знайшла час написати і побажати мені всього найкращого", — йдеться у листі на трьох сторінках із червоним королівським гербом.

Принцеса Діана у шкільні роки Фото: Gorringe's

Вона також додала, що їхній медовий місяць був блаженним, з безкінечним сонцем і спокійним морем. Лист зберігся в оригінальному конверті зі штампом королівського шифру (EIIR).

Останнім предметом у колекції є буклет з приватної поминальної служби, яка відбулася у церкві Сент-Мартін-ін-ді-Філдс 19 листопада 1997 року, через два місяці після трагічної загибелі принцеси в автокатастрофі в Парижі. Ця служба була більш закритою та особистою, ніж офіційний державний похорон у Вестмінстерському абатстві.

Очікується, що загальна вартість колекції на аукціоні складе від 5 383 до 8 076 доларів США. Проведення торгів символічно збігається з річницею весілля Діани та Чарльза (29 липня), а також з днем, коли їй могло б виповнитися 65 років (1 липня).

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

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