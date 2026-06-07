Люди говорят, что муж с инвалидностью платит мне за каждую ночь, — на самом деле у нас любовь

Американская блогерша Ханна Бакроу отреагировала на волну критики после того, как пользователи соцсетей начали обвинять ее в том, что она якобы состоит в браке с мужчиной с инвалидностью ради выгоды.

Ханна и Шейн живут вместе уже более десяти лет. Пара регулярно рассказывает в сети о своей повседневной жизни, разрушая стереотипы относительно отношений, в которых один из партнеров имеет инвалидность. Как они живут, — читайте в материале Фокуса.

Недавно Ханна опубликовала поздравления с днем рождения мужа и поделилась совместными фотографиями. "С днем рождения, парень, который делает меня самой счастливой девушкой в мире. Шейн — самый добрый, самый поддерживающий, самый смешной человек, которого я знаю, и прославлять его — это мое самое любимое занятие", — написала Ханна.

Однако вместо поздравлений часть пользователей оставила оскорбительные комментарии, обвинив женщину в корыстных мотивах.

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Блогерша не оставила такие заявления без ответа. В комментариях она отметила, что причина их крепких отношений заключается во взаимном уважении и поддержке, а не в том, что пытаются придумать посторонние люди.

Ханна Бакроу очень любит своего мужа Фото: Instagram

"Одна из главных причин, почему у Шейна есть жена, а у вас — нет, заключается в том, что он не тратит свое время на отчаянные комментарии к постам других пар", — ответила она.

В то же время большинство подписчиков стало на защиту супругов. Мол, их история является примером настоящей любви, которая не зависит ни от каких обстоятельств.

Ранее Ханна неоднократно рассказывала о предубеждениях, с которыми они сталкиваются. По ее словам, люди часто ошибочно считают ее сиделкой мужа или сомневаются в том, что супруги живут полноценной семейной жизнью.

Пара открыто говорит о своем опыте, потому что стремится разрушить стереотипы в обществе.

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