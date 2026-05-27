"Живут в другом мире": украинку удивил вопрос, который ей задал жених-иностранец

Украинка, которую зовут Татьяна, находится в романтических отношениях с гражданином Швейцарии. Однако ей трудно не заметить разницу в менталитете и взглядах на жизнь. Мол, в ЕС люди живут в "тепличных условиях" и не всегда понимают, что такое реальная жизнь.

Татьяна поделилась курьезной историей из собственной жизни. Однажды она со своим женихом-швейцарцем собирали ягоды. Вопрос, который он задал, поразил женщину до глубины души. Едва ли не впервые она осознала, что они "живут в другом мире" и имеют совершенно другой жизненный опыт. Больше об этом — в материале Фокуса.

"Вырос в теплице"

"Иногда слушаю своего парня-швейцарца и думаю, что он в какой-то теплице вырос или в банке. Такие бывали приколы. Короче, сегодня ходили и собирали землянику... Я бегом за той земляникой, давай есть. Он говорит: не бери близко к дороге, потому что там собачки ходят в туалет. Я такая: точно, забылась, знаете, от радости. Пошла чуть подальше собирать. Ну и что-то там немного поела подальше от дороги. Потом нашли большую такую поляну и говорю: "Все, собираем и завтра придем"... Он говорит: "О, ты много насобирала! Значит, это надо заморозить. Я говорю: "Марсель, это две горстки". Мы их съедим, пока оно свежее, витаминчики. Замораживать надо тогда, когда ты уже объелся", — рассказывает женщина.

Боялся есть землянику

Больше всего украинку удивило даже не это. Ее любимый боялся есть землянику, пока не прочитает, безопасно ли это для здоровья.

"Он говорит: "Как это будем сейчас есть? Надо почитать, вычитать. Там внутри могут быть черви. Надо их хорошо обработать каким-то кипятком, я так думаю". Я смотрю, говорю: "Ты серьезно? Марсель, ну ты видишь, что я жива, не инвалид, ничего. Говорю: ты знаешь, сколько я их переела? Сколько я разных ягод вообще в лесу переела? Я даже, сорри, у дороги ела", — делится украинка.

По ее словам, дома швейцарец таки проверил в интернете, можно ли есть лесную землянику без термической обработки. ИИ-помощник ему ответил, что достаточно помыть плоды перед употреблением.

"Он поворачивается ко мне. Говорит: "Достаточно помыть". Ну, слава Богу, помыли, поели, короче. Тем не менее, он живет в селе, но вот, какой-то такой", — подытожила Татьяна.

