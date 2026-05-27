"Живуть в іншому світі": українку здивувало запитання, яке їй поставив наречений-іноземець

Українка, яку звуть Тетяна, перебуває в романтичних стосунках із громадянином Швейцарії. Однак їй важко не помітити різницю в менталітеті та поглядах на життя. Мовляв, в ЄС люди живуть в "тепличних умовах" й не завжди розуміють, що таке реальне життя.

Тетяна поділилась курйозною історією з власного життя. Одного разу вона зі своїм нареченим-швейцарцем збирали ягоди. Питання, яке він поставив, вразило жінку до глибини душі. Чи не вперше вона усвідомила, що вони "живуть іншому світі" та мають абсолютно інший життєвий досвід. Більше про це, – у матеріалі Фокусу.

"Виріс у теплиці"

"Іноді слухаю свого хлопця-швейцарця і думаю, що він в якійсь теплиці виріс або в банці. Такі бували приколи. Коротше, сьогодні ходили і збирали суниці… Я бігом за тими суницями, давай їсти. Він каже: не бери близько до дороги, тому що там собачки ходять в туалет. Я така: точно, забулася, знаєте, від радості. Пішла трохи подалі збирати. Ну і щось там трохи поїла подалі від дороги. Потім знайшли велику таку поляну і кажу: "Все, збираємо і завтра прийдемо"… Він каже: "О, ти багато назбирала! Значить, це треба заморозити. Я кажу: "Марсель, це дві жменьки". Ми їх з’їмо, поки воно свіже, вітамінчики. Заморожувати треба тоді, коли ти вже об'ївся", – розповідає жінка.

Боявся їсти суниці

Найбільше українку здивувало навіть не це. Її коханий боявся їсти суниці, поки не прочитає, чи це безпечно для здоров’я.

"Він каже: "Як це будемо зараз їсти? Треба почитати, вичитати. Там всередині можуть бути черв'яки. Треба їх гарно обробити якимсь кип'ятком, я так думаю". Я дивлюсь, кажу: "Ти серйозно? Марсель, ну ти бачиш, що я жива, не інвалід, нічого. Кажу: ти знаєш, скільки я їх переїла? Скільки я різних ягід взагалі в лісі переїла? Я навіть, сорі, біля дороги їла", – ділиться українка.

Коментарі користувачів мережі

За її словами, вдома швейцарець таки перевірив в інтернеті, чи можна їсти лісові суниці без термічної оброки. ШІ-помічник йому відповів, що достатньо помити плоди перед вживанням.

"Він повертається до мене. Каже: "Достатньо помити". Ну, слава Богу, помили, поїли, коротше. Тим не менше, він живе в селі, але ось, якийсь такий", – підсумувала Тетяна.

