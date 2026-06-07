Люди кажуть, що чоловік з інвалідністю платить мені за кожну ніч, — насправді у нас кохання

Американська блогерка Ханна Бакроу відреагувала на хвилю критики після того, як користувачі соцмереж почали звинувачувати її в тому, що вона нібито перебуває у шлюбі з чоловіком з інвалідністю заради вигоди.

Ханна та Шейн живуть разом уже понад десять років. Пара регулярно розповідає в мережі про своє повсякденне життя, руйнуючи стереотипи щодо стосунків, у яких один із партнерів має інвалідність. Як вони живуть, — читайте у матеріалі Фокусу.

Нещодавно Ханна опублікувала привітання з днем народження чоловіка та поділилася спільними фотографіями. "З днем народження, хлопче, який робить мене найщасливішою дівчиною у світі. Шейн — найдобріша, найпідтримуюча, найсмішніша людина, яку я знаю, і прославляти його — це моє найулюбленіше заняття", – написала Ханна.

Однак замість привітань частина користувачів залишила образливі коментарі, звинувативши жінку у корисливих мотивах.

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Блогерка не залишила такі заяви без відповіді. У коментарях вона наголосила, що причина їхніх міцних стосунків полягає у взаємній повазі та підтримці, а не в тому, що намагаються вигадати сторонні люди.

Ханна Бакроу дуже кохає свого чоловіка Фото: Instagram

"Одна з головних причин, чому у Шейна є дружина, а у вас — ні, полягає в тому, що він не витрачає свій час на відчайдушні коментарі до постів інших пар", — відповіла вона.

Водночас більшість підписників стала на захист подружжя. Мовляв, їхня історія є прикладом справжнього кохання, яке не залежить від жодних обставин.

Раніше Ханна неодноразово розповідала про упередження, з якими вони стикаються. За її словами, люди часто помилково вважають її доглядальницею чоловіка або сумніваються в тому, що подружжя живе повноцінним сімейним життям.

Пара відкрито говорить про свій досвід, бо прагне зруйнувати стереотипи в суспільстві.

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