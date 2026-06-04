Звезда "Спасателей Малибу" привлекла внимание публики своим "прозрачным" платьем (фото)

Звезда "Спасателей Малибу" Кармен Электра ошеломила поклонников своим видом на красной дорожке премьеры фильма "Очень страшное кино 6" в Лос-Анджелесе. 54-летняя актриса выглядела так, будто ни капли не изменилась со времен своей юности в культовом сериале 90-х.

Для выхода в свет Кармен выбрала прозрачное черное платье без бретелек с перьями и фатиновым шлейфом. Свой образ она дополнила бриллиантовым чокером, массивными кольцами, черными каблуками и узорчатым клатчем, пишет Hello.

Прямые светлые волосы актрисы спадали на спину, а кончики были окрашены в кроваво-красный цвет.

Кармен Электра в "прозрачном" платье Фото: Variety

Возвращение к культовым франшизам

Электра сыграла в самой первой части "Очень страшного кино" (2000 год) и вернулась к своей роли в четвертом фильме франшизы в 2006 году. После выхода пятой части в 2013 году фанатам пришлось ждать продолжения долгих 13 лет. В новом фильме зрители снова увидят плеяду оригинальных звезд, среди которых Анна Фарис, Марлон и Шон Ваянс, Реджина Холл и, собственно, сама Кармен.

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Кроме этого, актриса ведет переговоры о возвращении во вселенную "Спасателей Малибу" после того, как был анонсирован перезапуск сериала. В новых красных купальниках на экранах появятся Стивен Амелл, Шей Митчелл, Брукс Надер и Ливви Данн.

В интервью для TMZ Кармен отметила, что было бы "весело" снова сыграть Лани Маккензи:

"Не уверена, что захочу лезть в воду, но я точно смогу пробежаться в замедленной съемке — это мне по силам. Я все еще прекрасно выгляжу в том купальнике, так что с этим проблем не будет".

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