Зірка "Рятувальників Малібу" привернула увагу публіки своєю "прозорою" сукнею (фото)

Зірка "Рятувальників Малібу" Кармен Електра приголомшила шанувальників своїм виглядом на червоній доріжці прем'єри фільму "Дуже страшне кіно 6" у Лос-Анджелесі. 54-річна акторка виглядала так, ніби ні краплі не змінилася з часів своєї юності у культовому серіалі 90-х.

Для виходу в світ Кармен обрала прозору чорну сукню без бретельок із пір'ям та фатиновим шлейфом. Свій образ вона доповнила діамантовим чокером, масивними каблучками, чорними підборами і візерунчастим клатчем, пише Hello.

Пряме світле волосся акторки спадало на спину, а кінчики були пофарбовані у криваво-червоний колір.

Кармен Електра в "прозорій" сукні Фото: Variety

Повернення до культових франшиз

Електра зіграла у найпершій частині "Дуже страшного кіно" (2000 рік) та повернулася до своєї ролі у четвертому фільмі франшизи у 2006 році. Після виходу п'ятої частини у 2013 році фанатам довелося чекати на продовження довгих 13 років. У новому фільмі глядачі знову побачать плеяду оригінальних зірок, серед яких Анна Фаріс, Марлон і Шон Ваянс, Реджина Голл та, власне, сама Кармен.

Відео дня

Окрім цього, акторка веде переговори про повернення у всесвіт "Рятувальників Малібу" після того, як було анонсовано перезапуск серіалу. У нових червоних купальниках на екранах з'являться Стівен Амелл, Шей Мітчелл, Брукс Надер та Лівві Данн.

В інтерв'ю для TMZ Кармен зазначила, що було б "весело" знову зіграти Лані Маккензі:

"Не впевнена, що захочу лізти у воду, але я точно зможу пробігтися в уповільненій зйомці — це мені під силу. Я все ще чудово виглядаю в тому купальнику, тож із цим проблем не буде".

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