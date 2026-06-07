В доме 1872 года хозяева нашли скрытую комнату: что было внутри (фото)

Покупая старую церковь, пара из Нью-Йорка (США) вряд ли рассчитывала на детективную историю. Но именно это и произошло: во время ремонта они заметили два внешних окна, которым не соответствует ни одно помещение внутри здания. Поиски "комнаты-призрака" уже собрали почти пять миллионов просмотров.

31-летняя Лорен Гундерман вместе с партнером превращает бывшую пресвитерианскую церковь 1872 года в городе Уотервилл в роскошную площадку для проведения свадеб. Проект назвали The Stately on Main. Но пока шел ремонт, пара наткнулась на кое-что непонятное. Больше об их находке, — в материале Фокуса.

На фасаде здания — два окна. Зайдя внутрь, владельцам не удалось найти комнату, к которой они должны были бы принадлежать. Так начались поиски.

В видео, опубликованном в Instagram в конце мая, Лорен и ее партнер пытаются добраться до подозрительного участка через потолок. Они снимают деревянные доски, опускают в щель телефон с камерой, но вместо скрытой комнаты — только конструкции и еще один слой пола.

Відео дня

"Мы решили, что пройдем через пол, а вместо этого нашли просто еще больше пола", — прокомментировала Гундерман.

Тайна, похоже, все же разрешилась — благодаря подписчикам. После того как видео разлетелось по сети, в комментариях появились люди, которые разбираются в таких вопросах. Они объяснили: скорее всего, эти окна вели в органное помещение, которое замуровали изнутри после электрификации инструмента.

Церковь стала домом Фото: Instagram

Лорен говорит, что трогать органные трубы не хочет — так что убедиться на 100% в своих догадках, так и не получится.

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