У будинку 1872 року господарі знайшли приховану кімнату: що було всередині (фото)

Купуючи стару церкву, пара з Нью-Йорку (США) навряд чи розраховувала на детективну історію. Але саме це й сталося: під час ремонту вони помітили два зовнішні вікна, яким не відповідає жодне приміщення всередині будівлі. Пошуки "кімнати-привида" вже назбирали майже п'ять мільйонів переглядів.

31-річна Лорен Гундерман разом із партнером перетворює колишню пресвітеріанську церкву 1872 року в місті Уотервілл на розкішний майданчик для проведення весіль. Проєкт назвали The Stately on Main. Але поки йшов ремонт, пара натрапила на дещо незрозуміле. Більше про їхню знахідку, – в матеріалі Фокусу.

На фасаді будівлі – два вікна. Зайшовши всередину, власникам не вдалося знайти кімнату, до якої вони мали б належати. Так почалися пошуки.

У відео, опублікованому в Instagram наприкінці травня, Лорен і її партнер намагаються дістатися до підозрілої ділянки через стелю. Вони знімають дерев'яні дошки, опускають у щілину телефон із камерою, але замість прихованої кімнати – лише конструкції та ще один шар підлоги.

Відео дня

"Ми вирішили, що пройдемо через підлогу, а натомість знайшли просто ще більше підлоги", – прокоментувала Гундерман.

Таємниця, схоже, все ж вирішилась – завдяки підписникам. Після того як відео розлетілося мережею, у коментарях з'явилися люди, які розбираються в таких питаннях. Вони пояснили: найімовірніше, ці вікна вели до органного приміщення, яке замурували зсередини після електрифікації інструмента.

Церква стала будинком Фото: Instagram

Лорен каже, що чіпати органні труби не хоче – тож переконатися на 100% у своїх здогадках, так і не вийде.

Нагадаємо, раніше Фокус писав:

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Дівчина, яку звуть Аріна, три роки тому придбала найгіршу хату в селі, яка майже повністю поросла травою та чагарником. Легше було знести все бульдозером, але вона вирішила взятися за капітальний ремонт. Тепер її помешкання не впізнати.