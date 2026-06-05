Известная 43-летняя актриса Эмили Блант показалась в полупрозрачном платье (фото)

Блестящая Эмили Блант стала главной звездой лондонской премьеры нового фильма Стивена Спилберга "День истины", в котором она сыграла одну из ключевых ролей. Появление актрисы в родном городе вызвало настоящий ажиотаж среди прессы и поклонников, в частности благодаря ее чрезвычайно эффектному и смелому наряду.

Для этого особого вечера знаменитость выбрала изысканный ансамбль от известного бренда Stella McCartney. Особое внимание публики приковал необычный фасон, который сочетал в себе архитектурный корсет с оригинальной баской и прямую юбку в пол. Наряд был выполнен из полупрозрачной кружевной ткани и полностью украшен сияющими стразами, что создавало впечатляющий эффект под светом софитов.

Фото: Associated Press

Свой роскошный аутфит звезда дополнила изящными украшениями от ювелирного дома Hassanzadeh, среди которых ярко выделялись массивные серьги с драгоценными камнями. Финальным штрихом стал выразительный макияж с трендовыми лавандовыми тенями, который идеально гармонировал с цветовой гаммой платья и добавлял образу особого шарма и завершенности.

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Кроме того, звезда "Спасателей Малибу" привлекла внимание публики своим "прозрачным" платьем. Для выхода в свет Кармен выбрала прозрачное черное платье без бретелек с перьями и фатиновым шлейфом. Свой образ она дополнила бриллиантовым чокером, массивными кольцами, черными каблуками и узорчатым клатчем.