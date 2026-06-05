Відома 43-річна акторка Емілі Блант показалась у напівпрозорій сукні (фото)

Блискуча Емілі Блант стала головною зіркою лондонської прем'єри нового фільму Стівена Спілберґа "День істини", у якому вона зіграла одну з ключових ролей. Поява акторки у рідному місті викликала справжній ажіотаж серед преси та шанувальників, зокрема завдяки її надзвичайно ефектному та сміливому вбранню.

Для цього особливого вечора знаменитість обрала вишуканий ансамбль від відомого бренду Stella McCartney. Особливу увагу публіки прикував незвичний фасон, який поєднував у собі архітектурний корсет з оригінальною баскою та пряму спідницю до підлоги. Вбрання було виконане з напівпрозорої мереживної тканини та повністю прикрашене сяючими стразами, що створювало вражаючий ефект під світлом софітів.

Фото: Associated Press

Свій розкішний аутфіт зірка доповнила витонченими прикрасами від ювелірного дому Hassanzadeh, серед яких яскраво виділялися масивні сережки з коштовним камінням. Фінальним штрихом став виразний макіяж із трендовими лавандовими тінями, який ідеально гармонував із колірною гамою сукні та додавав образу особливого шарму й завершеності.

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Крім того, зірка "Рятувальників Малібу" привернула увагу публіки своєю "прозорою" сукнею. Для виходу в світ Кармен обрала прозору чорну сукню без бретельок із пір'ям та фатиновим шлейфом. Свій образ вона доповнила діамантовим чокером, масивними каблучками, чорними підборами і візерунчастим клатчем.