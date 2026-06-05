Эти 6 моделей очков сделают вас звездой лета 2026 года (фото)

Очки остаются главным аксессуаром летнего сезона и важной составляющей персонального стиля. Ведущие дома моды представили коллекции, продемонстрировав актуальные новинки как для защиты от солнца, так и для коррекции зрения.

Анализ мировых подиумов свидетельствует о разнообразии стилей — от утонченной классики до смелого футуризма. Ниже приведены главные тенденции, которые определяют эстетику оптических и солнцезащитных очков в 2026 году, пишет Vogue.

Тонкие металлические оправы

Тонкие металлические оправы доминируют в трендах уже несколько сезонов подряд, и теплая пора 2026 года не является исключением. Они элегантные, сдержанные, но в то же время очень эффектные и легко подходят к любому образу. Stella McCartney, Chanel и Gucci поддержали этот тренд, продемонстрировав изящный металл в собственных уникальных интерпретациях.

Трендовые очки 2026 года Фото: Vogue

Очки с цветными линзами

Очки с тонированными линзами — это яркий и смелый аксессуар, который способен мгновенно "прокачать" любой летний аутфит. Хайдер Акерманн создал блестящую версию с зелеными линзами для Tom Ford, а Майкл Райдер предложил оранжевый вариант для Celine.

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Трендовые очки 2026 года Фото: Vogue

Смелые ретро-оправы

Ретро-очки обычно отличаются крупными, массивными формами, которые привлекают внимание, поэтому они имеют свою преданную нишевую аудиторию. На волне всеобщей ностальгии они триумфально вернулись в коллекциях весна-лето 2026 от Celine и Gucci.

Трендовые очки 2026 года Фото: Vogue

Современный "кошачий глаз" (Cat-eye)

Форма "кошачий глаз" давно стала символом соблазна и женственности, и она никогда полностью не выходит из моды. Однако сегодня мы вряд ли будем носить их в неизменном виде с 1950-х годов. Модные дома Valentino, Chloé и Stella McCartney переосмыслили этот силуэт, представив современные версии, которые обещают стать одними из самых желанных мастхэвов года.

Трендовые очки 2026 года Фото: Vogue

Футуристические формы

Мода любит контрасты, поэтому наряду с ретро на подиумах царит футуризм — модели выглядят так, будто их создали для грядущих эпох. Balenciaga и MM6 Maison Margiela представили космические и дерзкие силуэты, на которые решатся лишь самые смелые трендсеттеры.

Трендовые очки 2026 года Фото: Vogue

Атипичные формы

Хотя классические оправы остаются проверенным временем выбором, этот год пройдет под знаком неординарных геометрических решений. Необычные и эксцентричные формы, замеченные на показах Miu Miu и Prada — это идеальный способ освежить любой образ с минимальными усилиями.

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