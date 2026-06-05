Ці 6 моделей окулярів зроблять вас зіркою літа 2026 (фото)
Окуляри залишаються головним аксесуаром літнього сезону та важливою складовою персонального стилю. Провідні будинки моди представили колекції, продемонструвавши актуальні новинки як для захисту від сонця, так і для корекції зору.
Аналіз світових подіумів свідчить про різноманітність стилів — від витонченої класики до сміливого футуризму. Нижче наведено головні тенденції, які визначають естетику оптичних та сонцезахисних окулярів у 2026 році, пише Vogue.
Тонкі металеві оправи
Тонкі металеві оправи домінують у трендах уже кілька сезонів поспіль, і тепла пора 2026 року не є винятком. Вони елегантні, стримані, але водночас дуже ефектні та легко пасують до будь-якого образу. Stella McCartney, Chanel та Gucci підтримали цей тренд, продемонструвавши витончений метал у власних унікальних інтерпретаціях.
Окуляри з кольоровими лінзами
Окуляри з тонованими лінзами — це яскравий та сміливий аксесуар, який здатний миттєво "прокачати" будь-який літній аутфіт. Хайдер Акерманн створив блискучу версію із зеленими лінзами для Tom Ford, а Майкл Райдер запропонував помаранчевий варіант для Celine.
Сміливі ретро-оправи
Ретро-окуляри зазвичай вирізняються великими, масивними формами, які привертають увагу, тому вони мають свою віддану нішеву аудиторію. На хвилі загальної ностальгії вони тріумфально повернулися у колекціях весна-літо 2026 від Celine та Gucci.
Сучасне "котяче око" (Cat-eye)
Форма "котяче око" давно стала символом спокуси та жіночності, і вона ніколи повністю не виходить з моди. Проте сьогодні ми навряд чи носитимемо їх у незмінному вигляді з 1950-х років. Модні будинки Valentino, Chloé та Stella McCartney переосмислили цей силует, презентувавши сучасні версії, які обіцяють стати одними з найбажаніших мастхевів року.
Футуристичні форми
Мода любить контрасти, тому поряд із ретро на подіумах панує футуризм — моделі виглядають так, ніби їх створили для прийдешніх епох. Balenciaga та MM6 Maison Margiela презентували космічні та зухвалі силуети, на які наважаться лише найсміливіші трендсетери.
Атипові форми
Хоча класичні оправи залишаються перевіреним часом вибором, цей рік пройде під знаком неординарних геометричних рішень. Незвичайні й ексцентричні форми, помічені на показах Miu Miu та Prada — це ідеальний спосіб освіжити будь-який образ з мінімальними зусиллями.
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