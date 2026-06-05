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Джамала впервые полностью показала своего самого маленького сына (фото)

дети Джамалы
Певица Джамала показала сына Алима | Фото: Instagram

Украинская звезда Джамала решилась на важный шаг в соцсетях и впервые перестала скрывать лицо своего младшего сына Алима. Двухлетний малыш стал главным героем новых забавных видео, где показал всей стране свой непоседливый и харизматичный характер.

Если старших детей исполнительницы поклонники знают в лицо уже давно, то младший сын до сих пор оставался за кадром. Джамала решила нарушить собственное правило и опубликовала в Instagram-stories серию живых, абсолютно не постановочных кадров. Маленький Алим без масок или стикеров активно исследовал все вокруг, шумел и искренне смеялся, покоряя подписчиков своей непосредственностью.

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Сын Джамалы Алим
Фото: Instagram

Дети Джамалы

Певица уже девять лет состоит в браке с Бекиром Сулеймановым и успешно совмещает статус поп-дивы с ролью многодетной мамы. На данный момент пара воспитывает троих сыновей:

  • Эмир — первенец, который родился в марте 2018 года.
  • Селим — средний сын, который появился на свет в июне 2020 года.
  • Алим — самый молодой член семьи, рожденный в мае 2024 года, который только что перешагнул двухлетний рубеж.
Відео дня
джамала показала как выглядит ее младший сын
Джамала с мужем и сыновьями
Фото: Instagram

Напомним, ранее Фокус писал, что:

  • Звезда опубликовала уютное семейное фото, на котором впервые за долгое время собрались все ее самые главные люди: муж и трое сыновей.
  • Украинская певица поразила зрителей благотворительного шоу "Нашествие" в Киеве неожиданным перевоплощением в легендарного фронтмена группы Queen — Фредди Меркьюри. Артистка не только воссоздала культовый сценический образ музыканта, но и повторила его фирменную пластику и манеру взаимодействия с публикой.

Кроме того, Джамала отреагировала на упреки, что она якобы родила третьего ребенка, чтобы ее мужа не забрали на войну.