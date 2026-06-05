Джамала впервые полностью показала своего самого маленького сына (фото)

Украинская звезда Джамала решилась на важный шаг в соцсетях и впервые перестала скрывать лицо своего младшего сына Алима. Двухлетний малыш стал главным героем новых забавных видео, где показал всей стране свой непоседливый и харизматичный характер.

Если старших детей исполнительницы поклонники знают в лицо уже давно, то младший сын до сих пор оставался за кадром. Джамала решила нарушить собственное правило и опубликовала в Instagram-stories серию живых, абсолютно не постановочных кадров. Маленький Алим без масок или стикеров активно исследовал все вокруг, шумел и искренне смеялся, покоряя подписчиков своей непосредственностью.

Сын Джамалы Алим Фото: Instagram

Дети Джамалы

Певица уже девять лет состоит в браке с Бекиром Сулеймановым и успешно совмещает статус поп-дивы с ролью многодетной мамы. На данный момент пара воспитывает троих сыновей:

Эмир — первенец, который родился в марте 2018 года.

Селим — средний сын, который появился на свет в июне 2020 года.

Алим — самый молодой член семьи, рожденный в мае 2024 года, который только что перешагнул двухлетний рубеж.

Відео дня

Джамала с мужем и сыновьями Фото: Instagram

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Звезда опубликовала уютное семейное фото, на котором впервые за долгое время собрались все ее самые главные люди: муж и трое сыновей.

Украинская певица поразила зрителей благотворительного шоу "Нашествие" в Киеве неожиданным перевоплощением в легендарного фронтмена группы Queen — Фредди Меркьюри. Артистка не только воссоздала культовый сценический образ музыканта, но и повторила его фирменную пластику и манеру взаимодействия с публикой.

Кроме того, Джамала отреагировала на упреки, что она якобы родила третьего ребенка, чтобы ее мужа не забрали на войну.