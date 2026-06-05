Джамала вперше повністю показала свого найменшого сина (фото)

Українська зірка Джамала зважилася на важливий крок у соцмережах і вперше перестала приховувати обличчя свого молодшого сина Аліма. Дворічний малюк став головним героєм нових кумедних відео, де показав усій країні свій непосидючий і харизматичний характер.

Якщо старших дітей виконавиці шанувальники знають в обличчя вже давно, то молодший син досі залишався за кадром. Джамала вирішила порушити власне правило й опублікувала в Instagram-stories серію живих, абсолютно не постановочних кадрів. Маленький Алім без жодних масок чи стікерів активно досліджував усе навколо, галасував та щиро сміявся, підкорюючи підписників своєю безпосередністю.

Син Джамали Алім Фото: Instagram

Діти Джамали

Співачка вже дев'ять років перебуває у шлюбі з Бекіром Сулеймановим і успішно поєднує статус поп-діви з роллю багатодітної мами. Наразі пара виховує трьох синів:

Емір — первісток, який народився у березні 2018 року.

Селім — середній син, який з'явився на світ у червні 2020 року.

Алім — наймолодший член родини, народжений у травні 2024 року, який щойно переступив дворічний рубіж.

Відео дня

Джамала з чоловіком та синами Фото: Instagram

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Зірка опублікувала затишне родинне фото, на якому вперше за довгий час зібралися всі її найголовніші люди: чоловік і троє синів.

Українська співачка вразила глядачів благодійного шоу "Нашебачення" у Києві несподіваним перевтіленням у легендарного фронтмена гурту Queen — Фредді Мерк’юрі. Артистка не лише відтворила культовий сценічний образ музиканта, а й повторила його фірмову пластику та манеру взаємодії з публікою.

Крім того, Джамала відреагувала на закиди, що вона начебто народила третю дитину, аби її чоловіка не забрали на війну.