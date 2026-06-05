Джамала вперше повністю показала свого найменшого сина (фото)
Українська зірка Джамала зважилася на важливий крок у соцмережах і вперше перестала приховувати обличчя свого молодшого сина Аліма. Дворічний малюк став головним героєм нових кумедних відео, де показав усій країні свій непосидючий і харизматичний характер.
Якщо старших дітей виконавиці шанувальники знають в обличчя вже давно, то молодший син досі залишався за кадром. Джамала вирішила порушити власне правило й опублікувала в Instagram-stories серію живих, абсолютно не постановочних кадрів. Маленький Алім без жодних масок чи стікерів активно досліджував усе навколо, галасував та щиро сміявся, підкорюючи підписників своєю безпосередністю.
Діти Джамали
Співачка вже дев'ять років перебуває у шлюбі з Бекіром Сулеймановим і успішно поєднує статус поп-діви з роллю багатодітної мами. Наразі пара виховує трьох синів:
- Емір — первісток, який народився у березні 2018 року.
- Селім — середній син, який з'явився на світ у червні 2020 року.
- Алім — наймолодший член родини, народжений у травні 2024 року, який щойно переступив дворічний рубіж.
Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:
- Зірка опублікувала затишне родинне фото, на якому вперше за довгий час зібралися всі її найголовніші люди: чоловік і троє синів.
- Українська співачка вразила глядачів благодійного шоу "Нашебачення" у Києві несподіваним перевтіленням у легендарного фронтмена гурту Queen — Фредді Мерк’юрі. Артистка не лише відтворила культовий сценічний образ музиканта, а й повторила його фірмову пластику та манеру взаємодії з публікою.
Крім того, Джамала відреагувала на закиди, що вона начебто народила третю дитину, аби її чоловіка не забрали на війну.