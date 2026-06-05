"Лечиться бесполезно, это не поможет": звезда "Иронии судьбы" призналась, что теряет память

Известно польская актриса и звезда фильма "Ирония судьбы, или С легким паром!" Барбара Брыльска призналась, что страдает от неизлечимой болезни.

85-летняя актриса испытывает сильную боль почти по всему телу, а также теряет память. По ее словам, главной причиной возникновения болезней является старость, а современная медицина уже никак не может улучшить ее состояние, пишет издание "Абзац"

"Я очень много всего забываю. Болезнь выкручивает пальцы. Каждый палец в свою сторону. Больно, и ничего с этим не поделаешь. Лечиться бесполезно, это не поможет. Мой друг назвал мою болезнь "песелеза". Это болезнь старости. От "песелезы" нет лекарства. Только от давления, от сахара, витамины. У меня болит все. Чего я могу хотеть? Спокойствия и здоровья", — поделилась актриса.

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Барбара Брыльска в фильме "Ирония судьбы, или С легким паром!" Фото: Скриншот

Также Барбара Брыльска призналась, что из-за плохого самочувствия она почти не выходит из квартиры, где живет в одиночестве, ведь не хочет нанимать помощницу. Рядом с ней сегодня только кошка по кличке Малютка.

"Много-много моих друзей уже умерли. Остались только сын и внуки. Мне уже ничего не нужно. Единственное лекарство — это смерть. Так что я живу, как могу. Я не хочу помощницы. Живу одна. Сын живет отдельно, со своей семьей, а я пока все делаю сама. Он, правда, делает для меня покупки, чтобы я не носила тяжелое. А остальное все сама", — рассказала знаменитость.

Напомним, что 14 января 2025 года в сети появилась информация о якобы гибели звезды фильма "Ирония судьбы, или С легким паром!". Как оказалось, российские СМИ перепутали Брыльскую с другой актрисой — Барбарой Рыльской, которая была старше ее.

После чего актриса Барбара Брыльска вышла на связь и опровергла слухи о своей смерти. В интервью российскому изданию Брыльска тогда заверила, что с ее здоровьем все в порядке.