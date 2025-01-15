Барбара Брыльска опровергла слухи о своей смерти: актриса рассказала о своем самочувствии

Польская актриса Барбара Брыльска, которую недавно "похоронили" в России, опровергла слухи о своей смерти и рассказала о своем самочувствии. Она объяснила, что стала жертвой путаницы с актрисой Барбарой Рыльской, которая была старше ее.

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Польская актриса Барбара Брыльска, которую недавно "похоронили" в России, вышла на связь и опровергла слухи о своей смерти. В интервью российскому изданию Брыльска заверила, что с ее здоровьем все в порядке.

14 января в сети появилась информация о якобы гибели звезды фильма "Ирония судьбы, или С легким паром!". Как оказалось, российские СМИ перепутали Брыльскую с другой актрисой — Барбарой Рыльской, которая была старше ее.

Поэтому актриса Барбара Брыльска жива и здорова. После новостей актриса вышла на связь.

"Слухи о моем здоровье возникли из-за ошибки журналистов. Я — Брыльская, а у нее фамилия Рыльская", — сказала актриса.

Она поблагодарила за заботу и успокоила своих сторонников, подчеркнув, что чувствует себя хорошо.

Заметим, что Барбара Брыльска, которая активно поддерживает Украину после начала полномасштабного вторжения, также заявила, что не намерена посещать Россию. Ее высказывания о поддержке украинского народа и поддержка Лии Ахеджаковой стали основой для ряда критических заявлений против России со стороны актрисы.

Напомним, ранее мы писали, что в Москве попрощались с актрисой Евгенией Добровольской.

Кроме этого, Фокус писал, что умер самый старший олимпиец Франции.