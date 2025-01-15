Барбара Брильська спростувала чутки про свою смерть: актриса розповіла про своє самопочуття

Польська актриса Барбара Брильська, яку нещодавно "поховали" в Росії, спростувала чутки про свою смерть та розповіла про своє самопочуття. Вона пояснила, що стала жертвою плутанини з актрисою Барбарою Рильською, яка була старшою за неї.

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Польська актриса Барбара Брильська, яку нещодавно "поховали" в Росії, вийшла на зв'язок і спростувала чутки про свою смерть. В інтерв'ю російському виданню Брильська запевнила, що з її здоров'ям усе гаразд.

14 січня у мережі з'явилася інформація про нібито загибель зірки фільму "Іронія долі, або З легкою парою!". Як виявилося, російські ЗМІ переплутали Брильську з іншою актрисою – Барбарою Рильською, яка була старшою за неї.

Тож акторка Барбара Брильська жива та здорова. Після новин акторка вийшла на зв'язок.

"Чутки про моє здоров'я виникли через помилку журналістів. Я – Брильська, а у неї прізвище Рильська", – сказала актриса.

Вона подякувала за турботу і заспокоїла своїх прихильників, підкресливши, що почувається добре.

Зауважимо, що Барбара Брильська, яка активно підтримує Україну після початку повномасштабного вторгнення, також заявила, що не має наміру відвідувати Росію. Її висловлювання щодо підтримки українського народу та підтримка Лії Ахеджакової стали основою для ряду критичних заяв проти Росії з боку актриси.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Москві попрощалися з акторкою Євгенією Добровольською.

Крім цього, Фокус писав, що помер найстарший олімпієць Франції.