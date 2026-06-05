"Лікуватися марно, це не допоможе": зірка "Іронії долі" зізналася, що втрачає пам'ять

Відомо польська акторка та зірка фільму "Іронія долі, або З легким паром!" Барбара Брильська зізналася, що страждає від невиліковної хвороби.

85-річна акторка відчуває сильний біль майже по всьому тілу, а також втрачає пам'ять. За її словами, головною причиною виникнення хвороб є старість, а сучасна медицина вже ніяк не може покращити її стан, пише видання "Абзац"

"Я дуже багато всього забуваю. Хвороба викручує пальці. Кожен палець у свій бік. Боляче, і нічого з цим не вдієш. Лікуватися марно, це не допоможе. Мій друг назвав мою хворобу "песельоза". Це хвороба старості. Від "песельози" немає ліків. Тільки від тиску, від цукру, вітаміни. У мене болить усе. Чого я можу хотіти? Спокою і здоров’я", — поділилася акторка.

Барбара Брильська у фільмі "Іронія долі, або З легким паром!" Фото: Скріншот

Також Барбара Брильська зізналася, що через погане самопочуття вона майже не виходить з квартири, де живе на самоті, адже не хоче винаймати помічницю. Поруч з нею сьогодні тільки кішка на прізвисько Малютка.

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"Багато-багато моїх друзів уже померли. Залишилися лише син і онуки. Мені вже нічого не потрібно. Єдине ліки – це смерть. Тож я живу, як можу. Я не хочу помічниці. Живу сама. Син живе окремо, зі своєю родиною, а я поки що все роблю сама. Він, щоправда, робить для мене покупки, щоб я не носила важке. А решту все сама", – розповіла знаменитість.

Нагадаємо, що 14 січня 2025 року у мережі з'явилася інформація про нібито загибель зірки фільму "Іронія долі, або З легкою парою!". Як виявилося, російські ЗМІ переплутали Брильську з іншою актрисою – Барбарою Рильською, яка була старшою за неї.

Після чого акторка Барбара Брильська вийшла на зв'язок і спростувала чутки про свою смерть. В інтерв'ю російському виданню Брильська тоді запевнила, що з її здоров'ям усе гаразд.