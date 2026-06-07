"Позднее средневековье": известная актриса объяснила, как война в Украине изменила общество

Полномасштабная война в Украине и рост количества конфликтов в мире стали свидетельством того, что человечество все больше отдаляется от ценностей, которые строило веками. Такое мнение высказала украинская актриса Ирма Витовская, которая считает, что современный мир переживает опасный период морального и общественного регресса.

Как рассказала известная украинская актриса театра и кино Ирма Витовская в комментарии изданию NV, сегодня ее больше всего поражает то, насколько быстро цивилизованный мир начал терять ориентиры, которые еще недавно казались непоколебимыми.

По мнению актрисы, современные события напоминают возвращение к темным историческим временам, когда страх, манипуляции и предрассудки брали верх над здравым смыслом и знаниями. Она отмечает, что человечество прошло долгий путь развития — от научных открытий и становления прав человека до построения демократических институтов, однако сегодня все чаще можно увидеть признаки обратного процесса.

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"Удивляет, с каким восторгом мир впал в позднее средневековье. Ведь есть раннее средневековье, есть прекрасное высокое средневековье, а есть позднее. И последнее погрузило все общество, которое при высоком средневековье достигло знаний арифметики, гигиены, астрономии, ломбардов, банковского дела, человеческих прав и т.д., — в позднее средневековье с выкачиванием яйцами, шарлатанами, монополией церкви, инквизицией", — сказала она.

В частности, женщина объяснила, что на фоне войн, кризисов и политических потрясений во многих странах мира усиливается влияние популизма и сил, которые предлагают простые решения сложных проблем.

В то же время актриса не теряет веры в изменения — она уверена, что рано или поздно люди осознают опасность такого пути и снова объединятся вокруг общих принципов — свободы, справедливости и ответственности. Именно это, по ее убеждению, может стать началом нового этапа развития общества.

"И пока потребитель, комфортно забыв о временах борьбы за свободу и людей из более высоких цивилизаций, не опомнится и не вспомнит, что где-то в шкафу есть доспехи дедов, к сожалению, разрушитель и дальше будет уничтожать. Но когда те доспехи достанут и все поймут, что время снова объединиться за свободу, за правду, за светлых людей и преодолеть эту тьму, тогда снова придет время творца и созидания. Снова наступит эпоха Возрождения. И так до новых поколений потребителей", — высказала свое мнение Витовская.

Также журналисты спросили у актрисы и о личных планах. На это женщина объяснила — война изменила ее отношение к будущему. В частности, ежедневные потери заставляют по-другому смотреть на жизнь и осознавать ценность каждого дня.

"Сейчас мы живем пунктирно. Ежедневно гибнут люди, которые тоже мечтали, но их мечты не сбудутся. Когда убивают человека, забирают не только его жизнь, которой никто не имеет права лишать, а убивают еще его назначения и мечты. Потому что мечта — это тоже созидание", — говорит актриса.

Именно поэтому, по ее словам, она старается не откладывать важные дела на потом и реализовывать свои замыслы сейчас. По убеждению Ирмы, даже в самые сложные времена человек должен продолжать творить, ведь способность мечтать и воплощать свои идеи остается одним из главных проявлений жизни.

"Я чувствую, что мечтать должна, но с пониманием, что надо жить одним днем, не откладывать, а воплощать сегодня. Поэтому переориентировалась на своеобразные батареи короткого действия. Вот у меня есть новая история, и я ее делаю", — добавила актриса.

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В 2025 году Ирма Витовская опровергла фейк о своей смерти, который распространили в соцсетях, и резко раскритиковала авторов таких публикаций.

Также в прошлом году актриса объясняла, что из-за постоянного стресса во время войны украинцам особенно важно регулярно проходить медицинские обследования, ведь многие болезни длительное время не имеют заметных симптомов.

Кроме того, в 2023 году Ирма Витовская прокомментировала позицию дочери Ольги Сумской, которая живет в России и не делает антивоенных заявлений. Она объяснила, что та живет в РФ уже много лет, сформировалась там как личность, имеет работу и семью.