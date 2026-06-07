"Пізнє середньовіччя": відома акторка пояснила, як війна в Україні змінила суспільство

Повномасштабна війна в Україні та зростання кількості конфліктів у світі стали свідченням того, що людство дедалі більше віддаляється від цінностей, які будувало століттями. Таку думку висловила українська акторка Ірма Вітовська, яка вважає, що сучасний світ переживає небезпечний період морального та суспільного регресу.

Як розповіла відома українська акторка театру та кіно Ірма Вітовська у коментарі виданню NV, сьогодні її найбільше вражає те, наскільки швидко цивілізований світ почав втрачати орієнтири, які ще донедавна здавалися непохитними.

На думку акторки, сучасні події нагадують повернення до темних історичних часів, коли страх, маніпуляції та забобони брали гору над здоровим глуздом і знаннями. Вона зауважує, що людство пройшло довгий шлях розвитку — від наукових відкриттів і становлення прав людини до побудови демократичних інституцій, однак сьогодні дедалі частіше можна побачити ознаки зворотного процесу.

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"Дивує, з яким захватом світ упав у пізнє середньовіччя. Адже є раннє середньовіччя, є прекрасне високе середньовіччя, а є пізнє. І останнє занурило все суспільство, яке за високого середньовіччя досягло знань арифметики, гігієни, астрономії, ломбардів, банківської справи, людських прав тощо, — у пізнє середньовіччя з викачуванням яйцями, шарлатанами, монополією церкви, інквізицією", — сказала вона.

Зокрема, жінка пояснила, що на тлі воєн, криз та політичних потрясінь у багатьох країнах світу посилюється вплив популізму та сил, які пропонують прості рішення складних проблем.

Водночас акторка не втрачає віри у зміни — вона впевнена, що рано чи пізно люди усвідомлять небезпеку такого шляху та знову об'єднаються навколо спільних принципів — свободи, справедливості та відповідальності. Саме це, на її переконання, може стати початком нового етапу розвитку суспільства.

"І доки споживач, комфортно забувши про часи боротьби за свободу й людей з більш високих цивілізацій, не отямиться й не згадає, що десь у шафі є обладунки дідів, на жаль, руйнівник і далі нищитиме. Аж коли ті обладунки дістануть і всі зрозуміють, що час знову об'єднатися за свободу, за правду, за світлих людей і подолати цю темряву, тоді знову прийде час творця і творення. Знову настане епоха Відродження. І так до нових поколінь споживачів", — висловила свою думку Вітовська.

Також журналісти запитали у акторки і про особисті плани. На це жінка пяснила — війна змінила її ставлення до майбутнього. Зокрема, щоденні втрати змушують по-іншому дивитися на життя та усвідомлювати цінність кожного дня.

"Зараз ми живемо пунктирно. Щодня гинуть люди, які теж мріяли, але їхні мрії не здійсняться. Коли вбивають людину, забирають не тільки її життя, якого ніхто не має права позбавляти, а вбивають ще її призначення та мрії. Бо мрія — це теж творення". — каже акторка.

Саме тому, за її словами, вона намагається не відкладати важливі справи на потім і реалізовувати свої задуми зараз. На переконання Ірми, навіть у найскладніші часи людина повинна продовжувати творити, адже здатність мріяти та втілювати свої ідеї залишається одним із головних проявів життя.

"Я відчуваю, що мріяти повинна, але з розумінням, що треба жити одним днем, не відкладати, а втілювати сьогодні. Тому переорієнтувалася на своєрідні батареї короткої дії. Ось у мене є нова історія, і я її роблю", — додала акторка.

Раніше Фокус писав, що:

У 2025 році Ірма Вітовська спростувала фейк про свою смерть, який поширили в соцмережах, та різко розкритикувала авторів таких публікацій.

Також торік акторка пояснювала, що через постійний стрес під час війни українцям особливо важливо регулярно проходити медичні обстеження, адже багато хвороб тривалий час не мають помітних симптомів.

Крім того, у 2023 році Ірма Вітовська прокоментувала позицію доньки Ольги Сумської, яка мешкає в Росії і не робить антивоєнних заяв. Вона пояснила, що та живе РФ вже багато років, сформувалася там як особистість, має роботу та сім'ю.