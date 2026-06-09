Снова холостячка: Ариана Гранде разошлась с Итаном Слейтером после трех лет романа

Популярная американская певица Ариана Гранде и известный актер Итан Слейтер оборвали отношения после трех лет совместной жизни.

Звездная пара тихо разошлась еще несколько месяцев назад и скрывала обрыв отношений от публики. Об этом рассказал таблоид TMZ.

Инсайдеры, близкие к Гранде и Слейтера, раскрыли, что они уже долгое время размышляли над разрывом. В конце концов пара пришла к общему пониманию и таки пошла на этот шаг.

Разрыв произошел на спокойной ноте: источники утверждают, что звезды продолжают поддерживать хорошие дружеские отношения. Они до сих пор поддерживают друг друга.

Журнал People подтвердил информацию о том, что пара прекратила романтические отношения. Это совпадает со слухами, которые ходили вокруг их отношений еще до развода, о том, что пара пыталась совместить свои напряженные графики.

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В то же время, как отмечают инсайдеры, новый альбом певицы Petal, который станет уже восьмым студийным альбомом исполнительницы и релиз которого обещают в конце июля 2026 года, не вдохновлен ее собственным разрывом.

Громкий роман Арианы Гранде и Итана Слейтера: как все начиналось

Ариана Гранде и Итан Слейтер начали отношения после съемок мюзикла "Зла" (Wicked) Фото: Коллаж: Фокус

Пара начинала отношения при очень противоречивых обстоятельствах. 32-летняя Ариана развелась со своим бывшим мужем Далтоном Гомесом в 2023 году: их брак продержался менее трех лет. Итан в то время проходил через нелегкий бракоразводный процесс с Лилли Джей, с которой прожил в браке пять лет, всего через год после рождения их сына Эзры.

По данным медиа, отношения Итана и Арианы начались еще на съемочной площадке фильма "Зла" (Wicked) — во время, когда актер еще был женат на Лилли. Однако некоторые источники уверяют, что они в то время около двух месяцев уже не жили вместе.

Стоит заметить, что публично ни Ариана, ни Итан пока не объявляли о своем разрыве.

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