Знову холостячка: Аріана Гранде розійшлася з Ітаном Слейтером після трьох років роману

Популярна американська співачка Аріана Гранде та відомий актор Ітан Слейтер обірвали стосунки після трьох років спільного життя.

Зіркова пара тихо розійшлася ще кілька місяців тому і приховувала обрив стосунків від публіки. Про це розповів таблоїд TMZ.

Інсайдери, близькі до Гранде та Слейтера, розкрили, що вони вже тривалий час міркували над розривом. Зрештою пара дійшла до спільного розуміння і таки пішла на цей крок.

Розрив стався на спокійній ноті: джерела стверджують, що зірки продовжують підтримувати хороші дружні стосунки. Вони досі підтримують одне одного.

Журнал People підтвердив інформацію про те, що пара припинила романтичні стосунки. Це збігається з чутками, які ходили навколо їхніх стосунків ще до розлучення, про те, що пара намагалася поєднати свої напружені графіки.

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Водночас, як зазначають інсайдери, новий альбом співачки Petal, який стане вже восьмим студійним альбомом виконавиці і реліз якого обіцяють наприкінці липня 2026 року, не натхненний її власним розривом..

Гучний роман Аріани Гранде та Ітана Слейтера: як усе починалося

Ариана Гранде та Ітан Слейтер почали стосунки після зйомок мюзиклу "Зла" (Wicked) Фото: Колаж: Фокус

Пара починала стосунки за дуже суперечливих обставин. 32-річна Аріана розлучилася зі своїм колишнім чоловіком Далтоном Гомесом у 2023 році: їхній шлюб протримався менше трьох років. Ітан у той час проходив через нелегкий процес розлучення з Ліллі Джей, з якою прожив у шлюбі п’ять років, лише через рік після народження їхнього сина Езри.

За даними медіа, стосунки Ітана та Аріани почалися ще на знімальному майданчику фільму "Зла" (Wicked) — у час, коли актор ще був одружений з Ліллі. Проте деякі джерела запевняють, що вони на той час близько два місяці вже не жили разом.

Варто зауважити, що публічно ані Аріана, ані Ітан поки що не оголошували про свій розрив.

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