"Спіймали" папараці: 51-річний Бредлі Купер показався на побаченні з 31-річною обраницею

51-річний голлівудський актор Бредлі Купер та 31-річна американська модель палестино-голландського походження Джіджі Хадід показалися на романтичному побаченні у Санта-Моніці.

Пара трималася за руки, коли прийшла до популярного серед знаменитостей місцевого ресторану Giorgio Baldi. Про це пише Daily Mail.

Бредлі Купер обрав для вечірньої прогулянки повсякденний стиль: на ньому були темно-синя сорочка та сірі штани, а також світло-сірі туфлі та сонцезахисні окуляри. Джіджі Хадід натомість одягнула чорну сорочку з довгими рукавами та пастельно-жовті штани. Вона також обрала для побачення зручні чорні балетки і доповнила свій образ стильними сонцезахисними окулярами, а також срібним ланцюжком та витонченими сережками.

Бредлі Купер на побаченні з Джіджі Хадід Фото: Backgrid

Варто зазначити, що пара познайомилася на вечірці з нагоди дня народження дитини їхнього спільного друга. З жовтня 2023 року вони почали зустрічатися. Хадід раніше зізнавалася журналістам, що дуже поважає актора як творчу особистість, а також зізнавалася, що Купер для неї наново відкрив театр.

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Від січня 2025 року пара перейшла на новий етап стосунків і перестала приховувати свій роман. Вони вже познайомили своїх доньок між собою, проте одружуватися Купер та Хадід не поспішають і про такі наміри не ділилися.

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