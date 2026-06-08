"Поймали" папарацци: 51-летний Брэдли Купер показался на свидании с 31-летней избранницей

51-летний голливудский актер Брэдли Купер и 31-летняя американская модель палестино-голландского происхождения Джиджи Хадид показались на романтическом свидании в Санта-Монике.

Пара держалась за руки, когда пришла в популярный среди знаменитостей местный ресторан Giorgio Baldi. Об этом пишет Daily Mail.

Брэдли Купер выбрал для вечерней прогулки повседневный стиль: на нем были темно-синяя рубашка и серые брюки, а также светло-серые туфли и солнцезащитные очки. Джиджи Хадид вместо этого надела черную рубашку с длинными рукавами и пастельно-желтые брюки. Она также выбрала для свидания удобные черные балетки и дополнила свой образ стильными солнцезащитными очками, а также серебряной цепочкой и изящными серьгами.

Брэдли Купер на свидании с Джиджи Хадид Фото: Backgrid

Стоит отметить, что пара познакомилась на вечеринке по случаю дня рождения ребенка их общего друга. С октября 2023 года они начали встречаться. Хадид ранее признавалась журналистам, что очень уважает актера как творческую личность, а также признавалась, что Купер для нее заново открыл театр.

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С января 2025 года пара перешла на новый этап отношений и перестала скрывать свой роман. Они уже познакомили своих дочерей между собой, однако жениться Купер и Хадид не спешат и о таких намерениях не делились.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

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