Алина Гросу впервые показала лицо сына: на кого похож Марк-Габриэль (фото)

Известная украинская певица Алина Гросу, которая недавно покрестила своего сына, решила больше не прятать лицо малыша. Артистка впервые опубликовала кадры Марка-Габриэля.

На своей странице в Instagram показала серию фотографий с первых дней двухмесячного мальчика.

Гросу показала лицо своего сына

На фото Марк-Габриэль позирует на руках у мамы, а также показывает свои первые эмоции и характер.

"Можно он у вас тут немного посидит? P.S. Марку уже почти 2 месяца. Эти фотографии из нашего архива P.p.s. На последней фотографии хоть и кажется, что он сидит, он там лежит — это визуальный обман, не давайте нам за это люлей, уже хватило от дедушек и бабушек", — подписала серию снимков Гросу.

Судя по опубликованным фотографиям, можно понять, что они были сделаны ранее и вероятно все это время хранились в архиве певицы. Но теперь, после крещения Марка, Алина Гросу решила порадовать подписчиков милыми кадрами и больше скрывать лицо сына.

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В комментариях под постом поклонники желали мальчику здоровья, а кое-какие отметили, что малыш похож на свою звездную маму.

Алина Гросу впервые показала лицо сына Фото: Скриншот

Скандал с крещением сына Алины Гросу

После крещения маленького сына Алины Гросу в сети вспыхнул скандал. Волну обсуждений спровоцировала публикация журналистки Сони Кошкиной. Она обратила внимание на то, что таинство проходило в Свято-Духовском кафедральном соборе в Черновцах, где службу правил митрополит Мелетий, которого в 2023 году президент Украины Владимир Зеленский лишил украинского гражданства после того, как СБУ обнаружила у него российский паспорт. Сам священнослужитель наличие контактов с Россией всегда отрицал.

В ответ представительница Алины Гросу дала официальный комментарий изданию Telegraf, озвучив позицию семьи. По словам команды, выбор собора был связан исключительно с историей семьи, а не с фигурой конкретного священника. В этом же храме почти 30 лет назад крестили саму Алину, а впоследствии — ее младшего брата и двоюродных родственников.

В частности, утверждают, что певица не владела информацией о проблемах Мелетия с законом и дискуссии вокруг собора.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Алина Гросу покрестила сына и показала мужа-россиянина.

С 2022 года она живет в Лос-Анджелесе, но рожать вернулась на родину.

Кроме того, певица впервые раскрыла имя сына.