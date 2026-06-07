Аліна Гросу вперше показала обличчя сина: на кого схожий Марк-Габріель (фото)

Відома українська співачка Аліна Гросу, яка нещодавно похрестила свого сина, вирішила більше не ховати обличчя малюка. Артистка вперше опублікувала кадри Марка-Габріеля.

На своїй сторінці в Instagram показала серію фотографій з перших днів двомісячного хлопчика.

Гросу показала обличчя свого сина

На фото Марк-Габріель позує на руках у мами, а також показує свої перші емоції і характер.

"Можна він у вас тут трохи посидить? P.s. Марку вже майже 2 місяці. Ці світлини з нашого архіву P.p.s. На останній світлині хоч і здається, що він сидить, він там лежить — це візуальний обман, не надавайте нам за це люлей, вже вистачило від дідусів та бабусь", — підписала серію знімків Гросу.

Судячи з опублікованих фотографій, можна зрозуміти, що вони були зроблені раніше та ймовірно увесь цей час зберігалися в співачки архіві. Але тепер, після хрещення Марка, Аліна Гросу вирішила потішити підписників милими кадрами та більше приховувати обличчя сина.

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У коментарях під дописом шанувальники бажали хлопчику здоров'я, а де які відзначили, що малюк схожий на свою зіркову маму.

Аліна Гросу вперше показала обличчя сина Фото: Скріншот

Скандал з хрещенням сина Аліни Гросу

Після хрещення маленького сина Аліни Гросу у мережі спалахнув скандал. Хвилю обговорень спровокувала публікація журналістки Соні Кошкіної. Вона звернула увагу на те, що таїнство проходило у Свято-Духівському кафедральному соборі в Чернівцях, де службу правив митрополит Мелетій, якого у 2023 році президент України Володимир Зеленський позбавив українського громадянства після того, як СБУ виявила у нього російський паспорт. Сам священнослужитель наявність контактів із Росією завжди заперечував.

У відповідь представниця Аліни Гросу дала офіційний коментар виданню Telegraf, озвучивши позицію родини. За словами команди, вибір собору був пов'язаний виключно з історією родини, а не з постаттю конкретного священника. У цьому ж храмі майже 30 років тому хрестили саму Аліну, а згодом — її молодшого брата та двоюрідних родичів.

Зокрема, стверджують, що співачка не володіла інформацією про проблеми Мелетія з законом та дискусії навколо собору.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Аліна Гросу похрестила сина та показала чоловіка-росіянина.

З 2022 року вона живе в Лос-Анджелесі, але народжувати повернулася на батьківщину.

Крім того, співачка вперше розкрила імʼя сина.