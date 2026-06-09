"Коля, где лопата": куда исчез герой шоу "Кохана, ми вбиваємо дітей" (фото)

Николай Гузей стал известным после участия в проекте "Кохана, ми вбиваємо дітей". Юноша сейчас так и живет в Хмельницком и не является слишком медийным.

Фокус рассказывает, что известно о звезде экрана, которого до сих пор цитируют украинцы.

Куда исчез Коля из "Кохана, ми вбиваємо дітей"

Коля Гузей из проекта "Кохана, ми вбиваємо дітей" стал узнаваемым благодаря своим эмоциональным фразам: "А если бы я не сохранился", "Коля, где лопата?". Со временем юноша изменил свою жизнь, получил образование, работал по специальности, а сейчас ведет более частный образ жизни, периодически появляясь в соцсетях и занимаясь собственными проектами.

Коля на проекте "Кохана, ми вбиваємо дітей"

Коля родом из Хмельницкого. Судя по всему, он до сих пор там живет. Время от времени юноша публикует кадры из родного города. Иногда — довольно патриотические.

"В день государственного флага желаю всем нам, чтобы мест, где развевается наш флаг, по миру становилось все больше", — писал Коля.

Відео дня

Коля Гузей Фото: Instagram

В частности, Гузей позировал возле постера со Степаном Бандерой и рассуждал о войне.

"Очень хотелось бы, чтобы воевать не приходилось. Но, как показывает анализ истории человечества, мир — это аномалия, война — это норма. Поэтому от нас зависит только, на чьей стороне и победим ли", — считает Коля.

Коля Гузей Фото: Instagram

Также парень имеет свой YouTube-канал, на который подписаны более 2 тысяч человек. Впрочем, там только три видео.

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