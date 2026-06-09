"Коля, где лопата": куда исчез герой шоу "Кохана, ми вбиваємо дітей" (фото)
Николай Гузей стал известным после участия в проекте "Кохана, ми вбиваємо дітей". Юноша сейчас так и живет в Хмельницком и не является слишком медийным.
Фокус рассказывает, что известно о звезде экрана, которого до сих пор цитируют украинцы.
Куда исчез Коля из "Кохана, ми вбиваємо дітей"
Коля Гузей из проекта "Кохана, ми вбиваємо дітей" стал узнаваемым благодаря своим эмоциональным фразам: "А если бы я не сохранился", "Коля, где лопата?". Со временем юноша изменил свою жизнь, получил образование, работал по специальности, а сейчас ведет более частный образ жизни, периодически появляясь в соцсетях и занимаясь собственными проектами.
Коля родом из Хмельницкого. Судя по всему, он до сих пор там живет. Время от времени юноша публикует кадры из родного города. Иногда — довольно патриотические.
"В день государственного флага желаю всем нам, чтобы мест, где развевается наш флаг, по миру становилось все больше", — писал Коля.
В частности, Гузей позировал возле постера со Степаном Бандерой и рассуждал о войне.
"Очень хотелось бы, чтобы воевать не приходилось. Но, как показывает анализ истории человечества, мир — это аномалия, война — это норма. Поэтому от нас зависит только, на чьей стороне и победим ли", — считает Коля.
Также парень имеет свой YouTube-канал, на который подписаны более 2 тысяч человек. Впрочем, там только три видео.
Напомним, Фокус ранее писал, что:
- Певица Татьяна Воржева, которую часто сравнивают с голливудской звездой Анджелиной Джоли, в свое время была участницей группы "Real O" и даже участвовала в "Фабрике звезд". Сейчас она живет в Германии.
- В украинском сегменте соцсетей разгорелся громкий скандал вокруг фотосессий в маковых полях.
Кроме того, Евгения Власова покоряла украинскую сцену в начале 2000-х, однако впоследствии исчезла с публичных радаров.