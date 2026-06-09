"Коля, де лопата": куди зник герой шоу "Кохана, ми вбиваємо дітей" (фото)

Миколай Гузей став відомим після участі в проєкті "Кохана, ми вбиваємо дітей". Юнак наразі так і живе у Хмельницькому та не є надто медійним.

Фокус розповідає, що відомо про зірку екрану, якого досі цитують українці.

Куди зник Коля з "Кохана, ми вбиваємо дітей"

Коля Гузей з проєкту "Кохана, ми вбиваємо дітей" став впізнаваним завдяки своїм емоційним фразам: "А єслі б я не сохранився", "Коля, де лопата?". З часом юнак змінив своє життя, здобув освіту, працював за фахом, а нині веде більш приватний спосіб життя, періодично з'являючись у соцмережах та займаючись власними проєктами.

Коля на проєкті "Кохана, ми вбиваємо дітей"

Коля родом з Хмельницького. Судячи з усього, він досі там живе. Час від часу юнак публікує кадри з рідного міста. Інколи — доволі патріотичні.

"В день державного прапора бажаю усім нам, щоб місць, де майорить наш прапор, по світі ставало все більше", — писав Коля.

Відео дня

Коля Гузей Фото: Instagram

Зокрема, Гузей позував біля постеру зі Степаном Бандерою та міркував про війну.

"Дуже хотілося б, щоб воювати не доводилося. Але, як показує аналіз історії людства, мир — то аномалія, вiйнa — то норма. Тому від нас залежить лише, на чиєму боці і чи переможемо", — вважає Коля.

Коля Гузей Фото: Instagram

Також хлопець має свій YouTube-канал, на який підписані понад 2 тисячі людей. Втім, там лише три відео.

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Співачка Тетяна Воржева, яку часто порівнюють з голлівудською зіркою Анджеліною Джолі, свого часу була учасницею гурту "Real O" та навіть брала участь у "Фабриці зірок". Наразі вона живе в Німеччині.

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