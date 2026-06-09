С Галкиным и Лободой: день рождения за 1,5 млн долларов отгуляла "Мисс Украина-2019"

Украинская модель и "Мисс Украина-2019" Маргарита Паша громко отпраздновала 31-й день рождения на элитном французском курорте Сен-Тропе. Более того, там и прошло гендер-пати.

Гостей мероприятия развлекали "хорошие русские" и украинка Светлана Лобода, которая исполняла свои русскоязычные хиты. Виновница события поделилась кадрами с вечера на своей странице в Instagram.

"Мисс Украина" отпраздновала в Сен-Тропе

Паша пригласила на празднование 31-летия и гендер-пати около 30 гостей, которых развлекали звезды российского шоубиза: Максим Галкин и Екатерина Варнава. Выступала на празднике и украинская певица Светлана Лобода.

Поговаривают, что на такие празднования пришлось выделить 1,5 млн долларов.

В конце вечера оказалось, что модель ждет сына. Отец будущего ребенка — украинский бизнесмен Александр Гузенко.

Маргарита Паша ждет сына Фото: Instagram

По словам Маргариты, она попросила мужа подарить ей долгожданный праздник и именно на нем узнать, кого они ждут.

Відео дня

"Я знаю, что сейчас не время для громких празднований, именно поэтому у нас не было свадьбы. Но дети не приходят каждый год, а иногда их ждут годами. Я получила огромное количество поздравлений от вас. Это был самый счастливый день в моей жизни — в свой день рождения узнать самое сокровенное", — написала модель.

Маргарита Паша с мужем Фото: Instagram

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