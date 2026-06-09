З Галкіним і Лободою: день народження за 1,5 млн доларів відгуляла "Міс Україна-2019"

Українська модель та "Міс Україна-2019" Маргарита Паша гучно відсвяткувала 31-й день народження на елітному французькому курорті Сен-Тропе. Ба більше, там і пройшло гендер-паті.

Гостей заходу розважали "хороші росіяни" і українка Світлана Лобода, яка виконувала свої російськомовні хіти. Винуватиця події поділилась кадрами з вечора на своїй сторінці в Instagram.

"Міс Україна" відсвяткувала в Сен-Тропе

Паша запросила на святкування 31-річчя і гендер-паті десь 30 гостей, яких розважали зірки російського шоубізу: Максим Галкін і Катерина Варнава. Виступала на святі і українська співачка Світлана Лобода.

Подейкують, що на такі святкування довелося виділити 1,5 млн доларів.

Наприкінці вечора виявилось, що модель чекає на сина. Батько майбутньої дитини — український бізнесмен Олександр Гузенко.

Маргарита Паша чекає на сина Фото: Instagram

За словами Маргарити, вона попросила чоловіка подарувати їй довгоочікуване свято та саме на ньому дізнатися, на кого вони чекають.

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"Я знаю, що зараз не час для гучних святкувань, саме тому в нас не було весілля. Але діти не приходять щороку, а інколи на них чекають роками. Я отримала величезну кількість привітань від вас. Це був найщасливіший день у моєму житті — у свій день народження дізнатися найпотаємніше", — написала модель.

Маргарита Паша з чоловіком Фото: Instagram

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

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