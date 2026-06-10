В Киеве мужчина выбросил собаку с 6-го этажа: люди требуют экспертизу (фото, видео)

Житель Святошинского района столицы выбросил собаку породы бишон с шестого этажа. Сейчас правоохранители начали уголовное производство по факту жестокого обращения с животным.

9 июня около 13:00 часов в полицию поступило сообщение о том, что неизвестный выбросил собаку из окна многоэтажки по улице Чернобыльской. От полученных травм песик погиб на месте. Свидетелями инцидента стали местные жители, которые проходили мимо.

Следователи Святошинского управления полиции внесли факт в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 299 Уголовного кодекса Украины — жестокое обращение с животными. Санкция статьи предусматривает до 8 лет лишения свободы.

Тело собаки забрали на экспертизу Фото: Threads

"Тело забирают на экспертизу! Что очень важно! Хорошо, что свидетели сразу связались с нами, тело не двигали и его забрала именно полиция как доказательство. Девушки на месте были невероятные молодцы! 5 часов все заняло, но удалось сделать все правильно", — пишут в группе "Защита животных "Плюшка".

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Активисты подали заявление в полицию, требуют справедливого расследования, проведения судебно-ветеринарной экспертизы и наказания для виновника.

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