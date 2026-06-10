У Києві чоловік викинув собаку з 6-го поверху: люди вимагають експертизи (фото, відео)

Мешканець Святошинського району столиці викинув собаку породи бішон з шостого поверху. Наразі правоохоронці розпочали кримінальне провадження за фактом жорстокого поводження з твариною.

9 червня близько 13:00 години до поліції надійшло повідомлення про те, що невідома особа викинула собаку з вікна багатоповерхівки по вулиці Чорнобильській. Від отриманих травм песик загинув на місці. Свідками інциденту стали місцеві мешканці, які проходили повз.

Слідчі Святошинського управління поліції внесли факт до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 ст. 299 Кримінального кодексу України — жорстоке поводження з тваринами. Санкція статті передбачає до 8 років позбавлення волі.

Тіло собаки забрали на експертизу Фото: Threads

"Тіло забирають на експертизу! Що дуже важливо! Добре, що свідки одразу зв’язались з нами, тіло не рухали і його забрала саме поліція як доказ. Дівчата на місці були неймовірні молодці! 5 годин все зайняло, але вдалось зробити все правильно", — пишуть в групі "Захист тварин "Плюшка".

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Активісти подали заяву до поліції, вимагають справедливого розслідування, проведення судово-ветеринарної експертизи та покарання для винуватця.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

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