Опозоренная на весь мир невеста, от которой сбежал жених на свадьбе, снова собирается замуж (фото)

Сентябрь 2022 года. Кейли Стэд из Суонси стоит в свадебном платье и ждет. Жених так и не приходит. Праздник обошелся ей в копеечку — ни много ни мало 12 тысяч фунтов. Так как приглашенные гости уже собрались, бедная Кейли решила ничего не отменять.

Невеста прошла под венец без любимого, фотографировалась с родными и друзьями и отпраздновала праздник максимально масштабно — так, как будто все шло по плану, хотя на самом деле внутри у нее была пустота. Сейчас женщина уже оправилась после того кризиса и даже нашла новую любовь. О ее истории вспомнили журналисты британского таблоида The Sun.

Кейли Стэд пережила травматический опыт Фото: SWNS

Кейли уже даже привыкла к одиночеству, а потом вспомнила о старом университетском знакомом — Ричарде Перротте. В феврале 2024 года они встретились снова, и вскоре закрутили роман, хотя больше года были на расстоянии: он жил в Манчестере, она — в Суонсе. В этом марте Ричард наконец переехал к своей возлюбленной.

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Тайно планировал предложение

Женщина даже не догадывалась, что он уже тайно планирует предложение. Он выбрал место, которое их связывает — кампус Университета Уэльса Тринити Сент-Дэвид, где они познакомились более десяти лет назад, учась на актерском факультете.

"Он предложил съездить туда, а потом пообедать. Я все время спрашивала, когда уже едем есть, потому что ужасно хотела есть", — смеется Кейли. Они остановились полюбоваться видом, и она заметила, что Ричард как-то странно себя ведет. Он сказал, что должен признаться: никакого столика не бронировал, а потом опустился на колено.

Кейли Стэд нашла новую любовь Фото: SWNS

После того как она сказала "да", пара провела вечер за пиццей из Domino's и видеозвонками с родными. "Domino's теперь навсегда будет для нас особенным", — говорит Кейли.

Кольцо от бабушки

Отдельной деталью, которая тронула ее до слез, стало кольцо. Ричард заранее договорился с семьей и подарил ей бабушкину реликвию — кольцо, которому более 65 лет.

"Я люблю старинные вещи с историей. А когда узнала, что это вещь его бабушки, которая сама сказала мне, что рада видеть ее на моей руке — это было что-то невероятное", — вспоминает эмоциональный момент невеста.

Планирование свадьбы

Свадьбу пара планирует на 2028 год. В списке приглашенных уже более 150 человек, и главным вызовом Кейли считает поиск большой площадки. К новому платью она также подходит иначе — говорит, что хочет наряд, который отражает то, кем она стала.

Кейли Стэд снова счастлива после неудачи Фото: SWNS

"Я стала намного увереннее в себе, чем была раньше. И точно знаю: платье должно быть удобным для похода в туалет — это теперь приоритет", — шутит она.

Детство в роли сиделки для больной матери научило ее думать, что люди любят только тогда, когда она нужна. Из-за этого Кейли годами ставила себя на последнее место.

Она говорит: "Ричард не дает мне этого делать. Он поощряет меня быть честной, иногда думать о себе первой и говорить, чего на самом деле хочу. Впервые в жизни я чувствую себя в безопасности, будучи собой. После всего, что случилось, — это все, чего я всегда хотела".

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