Зганьблена на весь світ наречена, від якої втік чоловік на весіллі, знову збирається заміж (фото)
Вересень 2022 року. Кейлі Стед зі Суонсі стоїть у весільній сукні й чекає. Наречений так і не приходить. Свято обійшлось їй в копійку – не мало не багато 12 тисяч фунтів. Позаяк запрошені гості вже зібралися, бідолашна Кейлі вирішила нічого не скасовувати.
Наречена пройшла під вінець без коханого, фотографувалася з рідними й друзями і відсвяткувала свято максимально масштабно – так, наче все йшло за планом, хоча насправді всередині в неї було порожнеча. Зараз жінка уже оговталась після тої кризи й навіть знайшла нове кохання. Про її історію згадали журналісти британського таблоїду The Sun.
Кейлі вже навіть звикла до самотності, а потім згадала про старого університетського знайомого – Річарда Перротта. У лютому 2024 року вони зустрілися знову, і незабаром закрутили роман, хоча більше року були на відстані: він жив у Манчестері, вона – у Суонсі. Цього березня Річард нарешті переїхав до своєї коханої.
Таємно планував пропозицію
Жінка навіть не здогадувалася, що він уже таємно планує пропозицію. Він обрав місце, яке їх пов'язує – кампус Університету Уельсу Трініті Сент Девід, де вони познайомились понад десять років тому, навчаючись на акторському факультеті.
"Він запропонував з'їздити туди, а потім пообідати. Я весь час питала, коли вже їдемо їсти, бо страшенно хотіла їсти", – сміється Кейлі. Вони зупинились помилуватися краєвидом, і вона помітила, що Річард якось дивно себе поводить. Він сказав, що має зізнатися: ніякого столика не бронював, а потім опустився на коліно.
Після того як вона сказала "так", пара провела вечір за піцою з Domino's і відеодзвінками з рідними. "Domino's тепер назавжди буде для нас особливим", – каже Кейлі.
Каблучка від бабусі
Окремою деталлю, яка зворушила її до сліз, стала каблучка. Річард заздалегідь домовився з родиною і подарував їй бабусину реліквію – каблучку, котрій понад 65 років.
"Я люблю старовинні речі з історією. А коли дізналася, що це річ його бабусі, яка сама сказала мені, що рада бачити її на моїй руці – це було щось неймовірне", – пригадує емоційний момент наречена.
Планування весілля
Весілля пара планує на 2028 рік. У списку запрошених уже понад 150 людей, і головним викликом Кейлі вважає пошук великого майданчика. До нової сукні вона також підходить інакше – каже, що хоче вбрання, яке відображає те, ким вона стала.
"Я стала набагато впевненішою в собі, ніж була раніше. І точно знаю: сукня має бути зручною для походу в туалет – це тепер пріоритет", – жартує вона.
Дитинство в ролі доглядальниці для хворої матері навчило її думати, що люди люблять лише тоді, коли вона потрібна. Через це Кейлі роками ставила себе на останнє місце.
Вона каже: "Річард не дає мені цього робити. Він заохочує мене бути чесною, іноді думати про себе першою і говорити, чого насправді хочу. Вперше в житті я почуваюся в безпеці, будучи собою. Після всього, що трапилося, – це все, чого я завжди хотіла".
Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:
- 35-річний український актор театру та кіно Артемій Єгоров вперше розповів про своє весілля під час війни.
- Популярний український гуморист та зірка розважального проєкту "Леви на джипі" Валентин Міхієнко офіційно одружився.
Крім того, Леся Нікітюк заговорила про весілля з молодшим на 8 років воїном Дмитром Бабчуком.