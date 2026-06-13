Зганьблена на весь світ наречена, від якої втік чоловік на весіллі, знову збирається заміж (фото)

Вересень 2022 року. Кейлі Стед зі Суонсі стоїть у весільній сукні й чекає. Наречений так і не приходить. Свято обійшлось їй в копійку – не мало не багато 12 тисяч фунтів. Позаяк запрошені гості вже зібралися, бідолашна Кейлі вирішила нічого не скасовувати.

Наречена пройшла під вінець без коханого, фотографувалася з рідними й друзями і відсвяткувала свято максимально масштабно – так, наче все йшло за планом, хоча насправді всередині в неї було порожнеча. Зараз жінка уже оговталась після тої кризи й навіть знайшла нове кохання. Про її історію згадали журналісти британського таблоїду The Sun.

Кейлі Стед пережила травматичний досвід Фото: SWNS

Кейлі вже навіть звикла до самотності, а потім згадала про старого університетського знайомого – Річарда Перротта. У лютому 2024 року вони зустрілися знову, і незабаром закрутили роман, хоча більше року були на відстані: він жив у Манчестері, вона – у Суонсі. Цього березня Річард нарешті переїхав до своєї коханої.

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Таємно планував пропозицію

Жінка навіть не здогадувалася, що він уже таємно планує пропозицію. Він обрав місце, яке їх пов'язує – кампус Університету Уельсу Трініті Сент Девід, де вони познайомились понад десять років тому, навчаючись на акторському факультеті.

"Він запропонував з'їздити туди, а потім пообідати. Я весь час питала, коли вже їдемо їсти, бо страшенно хотіла їсти", – сміється Кейлі. Вони зупинились помилуватися краєвидом, і вона помітила, що Річард якось дивно себе поводить. Він сказав, що має зізнатися: ніякого столика не бронював, а потім опустився на коліно.

Кейлі Стед знайшла нове кохання Фото: SWNS

Після того як вона сказала "так", пара провела вечір за піцою з Domino's і відеодзвінками з рідними. "Domino's тепер назавжди буде для нас особливим", – каже Кейлі.

Каблучка від бабусі

Окремою деталлю, яка зворушила її до сліз, стала каблучка. Річард заздалегідь домовився з родиною і подарував їй бабусину реліквію – каблучку, котрій понад 65 років.

"Я люблю старовинні речі з історією. А коли дізналася, що це річ його бабусі, яка сама сказала мені, що рада бачити її на моїй руці – це було щось неймовірне", – пригадує емоційний момент наречена.

Планування весілля

Весілля пара планує на 2028 рік. У списку запрошених уже понад 150 людей, і головним викликом Кейлі вважає пошук великого майданчика. До нової сукні вона також підходить інакше – каже, що хоче вбрання, яке відображає те, ким вона стала.

Кейлі Стед знову щаслива після невдачі Фото: SWNS

"Я стала набагато впевненішою в собі, ніж була раніше. І точно знаю: сукня має бути зручною для походу в туалет – це тепер пріоритет", – жартує вона.

Дитинство в ролі доглядальниці для хворої матері навчило її думати, що люди люблять лише тоді, коли вона потрібна. Через це Кейлі роками ставила себе на останнє місце.

Вона каже: "Річард не дає мені цього робити. Він заохочує мене бути чесною, іноді думати про себе першою і говорити, чого насправді хочу. Вперше в житті я почуваюся в безпеці, будучи собою. Після всього, що трапилося, – це все, чого я завжди хотіла".

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

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