Зибров удивил, чем занимается Поплавский после громкого скандала

Украинский певец Павел Зибров рассказал, что сейчас делает его коллега и бывший ректор Киевского университета культуры Поплавский после громкого скандала.

Зибров впервые прокомментировал дело вокруг Поплавского, имя которого фигурирует в расследовании о растрате бюджетных средств в учебном заведении. В выпуске "Наедине с Гламуром" артист говорит, что недавно общался с коллегой.

Где сейчас Поплавский

По словам Зиброва, тот находится в хорошем настроении и продолжает ходить на работу.

"К нему я зашел буквально на пять минут, спросить, как он себя чувствует, как здоровье. Активный. Сказал: "Паша, все нормально, туман рассеется, правда будет на нашей стороне". Больше об этом мы не говорили. Настроение нормальное, рабочее. Говорят, что он ходит на работу, а чего ему убегать? Документы, которые нужно было, у них забрали это все, проверка идет. Ничего не предъявили ему", — заявил Павел Николаевич.

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Планирует концерт

Вместе с тем Зибров не верит в вовлеченность коллеги в какие-то серьезные вещи.

"Серьезных вещей у Михаила Михайловича нет и не может быть. Он осведомленный человек. Прежде чем что-то сделать, он 25 раз подумает. Есть у него друзья, я думаю, кто ему подскажет", — говорит артист.

Более того, Поплавский на эту осень планирует свой концерт.

Напомним, Фокус ранее писал, что:

В мае прошли обыски в Киевском университете культуры, бывшим ректором которого является Михаил Поплавский.

27 марта в Киевском университете культуры разоблачили схему растраты бюджетных средств. В рамках дела было проведено более 20 обысков по месту жительства.

Также 76-летний Михаил Поплавский рассказал, какая у него пенсия. Шоумен в 2025 году получил от государства более 283 тыс. грн.