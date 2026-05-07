СМИ сообщают об обысках в КНУКим, где был ректором Поплавский: что известно

В Киеве сообщают об обысках в Киевском университете культуры, бывшим ректором которого является Михаил Поплавский. По данным СМИ, студентам временно ограничили доступ в здание.

Об этом сообщили местные СМИ и источники 24 Канала в Нацполиции.

Сейчас официального подтверждения от правоохранителей или администрации учебного заведения нет.

По предварительной информации, доступ в помещение ограничили на время проведения следственных действий. Из-за этого возможны изменения в учебном процессе, однако о корректировке расписания занятий пока не сообщали.

Причины обысков и то, какие именно органы их проводят, пока не разглашаются. Окончательные обстоятельства происшествия еще устанавливаются.

Ожидается, что после завершения процессуальных действий правоохранители предоставят официальные комментарии.

Напомним, что 27 марта в Киевском университете культуры разоблачили схему растраты бюджетных средств. В рамках дела было проведено более 20 обысков по месту жительства. По данным следствия, в течение 2022-2023 годов в рамках этой программы из государственного бюджета указанному учебному заведению было направлено около 760 млн грн.

Также 76-летний Михаил Поплавский рассказал, какая у него пенсия. Шоумен в 2025 году получил от государства более 283 тыс. грн пенсии. Данные о выплатах стали известны из его ежегодной декларации, обнародованной 5 марта. В среднем это примерно 23 610 грн ежемесячно.

В феврале 2025 года выпускница Киевского национального университета культуры и искусств Владислава Коренная в рамках движения #НеМовчи поделилась историей об инциденте, произошедшем во время ее обучения. По ее словам, Михаил Поплавский предлагал ей сыграть в бильярд, где проигрыш означал оплату или деньгами, или поцелуем.