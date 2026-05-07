ЗМІ повідомляють про обшуки в КНУКім, де був ректором Поплавський: що відомо

У Києві повідомляють про обшуки в Київському університеті культури, колишнім ректором якого є Михайло Поплавський. За даними ЗМІ, студентам тимчасово обмежили доступ до будівлі.

Про це повідомили місцеві ЗМІ та джерела 24 Каналу у Нацполіції.

Наразі офіційного підтвердження від правоохоронців або адміністрації навчального закладу немає.

За попередньою інформацією, доступ до приміщення обмежили на час проведення слідчих дій. Через це можливі зміни в навчальному процесі, однак про коригування розкладу занять поки не повідомляли.

Причини обшуків і те, які саме органи їх проводять, наразі не розголошуються. Остаточні обставини події ще встановлюються.

Очікується, що після завершення процесуальних дій правоохоронці нададуть офіційні коментарі.

Нагадаємо, що 27 березня у Київському університеті культури викрили схему розтрати бюджетних коштів. У рамках справи було проведено понад 20 обшуків за місцем проживання. За даними слідства, упродовж 2022–2023 років у межах цієї програми з державного бюджету зазначеному навчальному закладу було спрямовано близько 760 млн грн.

Також 76-річний Михайло Поплавський розказав, яка у нього пенсія. Шоумен у 2025 році отримав від держави понад 283 тис. грн пенсії. Дані про виплати стали відомі з його щорічної декларації, оприлюдненої 5 березня. У середньому це приблизно 23 610 грн щомісяця.

У лютому 2025 випускниця Київського національного університету культури і мистецтв Владислава Коренная у межах руху #НеМовчи поділилася історією про інцидент, що стався під час її навчання. За її словами, Михайло Поплавський пропонував їй зіграти в більярд, де програш означав сплату або грошима, або поцілунком.