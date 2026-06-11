Зібров здивував, чим займається Поплавський після гучного скандалу
Український співак Павло Зібров розповів, що зараз робить його колега та колишній ректор Київського університету культури Поплавський після гучного скандалу.
Зібров уперше прокоментував справу навколо Поплавського, ім’я якого фігурує у розслідуванні щодо розтрати бюджетних коштів у навчальному закладі. У випуску "Наодинці з Гламуром" артист каже, що нещодавно спілкувався з колегою.
Де зараз Поплавський
За словами Зіброва, той перебуває в гарному настрої та продовжує ходити на роботу.
"До нього я зайшов буквально на п’ять хвилин, спитати, як він себе почуває, як здоров’я. Активний. Сказав: "Пашо, все нормально, туман розсіється, правда буде на нашій стороні". Більше про це ми не говорили. Настрій нормальний, робочий. Кажуть, що він ходить на роботу, а чого йому тікати? Документи, які потрібно було, в них забрали це все, перевірка йде. Нічого не висунули йому", — заявив Павло Миколайович.
Планує концерт
Разом з тим Зібров не вірить у залученість колеги в якихось серйозних речах.
"Серйозних речей у Михайла Михайловича немає і не може бути. Він обізнана людина. Перш ніж щось зробити, він 25 разів подумає. Є в нього друзі, я думаю, хто йому підкаже", — каже артист.
Ба більше, Поплавський на цю осінь планує свій концерт.
Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:
- У травні пройшли обшуки в Київському університеті культури, колишнім ректором якого є Михайло Поплавський.
- 27 березня у Київському університеті культури викрили схему розтрати бюджетних коштів. У рамках справи було проведено понад 20 обшуків за місцем проживання.
Також 76-річний Михайло Поплавський розказав, яка у нього пенсія. Шоумен у 2025 році отримав від держави понад 283 тис. грн.