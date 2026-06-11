Женщине пришлось ехать с младенцем на верхней полке: никто не уступил место
Украинка по имени Диана Ковтун поделилась своим неприятным опытом поездки на поезде: ей с ребенком пришлось ехать на верхней полке, а никто из других пассажиров не предложил поменяться местами.
В Threads разгорелась жаркая дискуссия: кто-то обвиняет людей, которые не пошли на встречу молодой маме, а кто-то говорит, что женщина сама должна была попросить поменяться.
"Оказывается, что правило "четные/нечетные" и соответственно "нижние/верхние" места в поездах в Перемышль не всегда действует. Поэтому будьте осмотрительны, а не так как я. Леи то пофиг, но", — написала Диана, а под ее постом разгорелось обсуждение ситуации.
Реакция сети
В комментариях многие украинцы разочаровались в людях, которые не предложили женщине с малышом свои нижние места:
- "Я не представляю, как должно быть нас*ано в голове, чтобы смотреть, как мама с младенцем лезет на верхнюю полку, и молчать. Да, никто никому ничего не должен. Да, каждый сам отвечает за собственный комфорт. Да, ваши дети ваши проблемы. Но .... Ну люди, вы люди или звери?"
- "То есть люди снизу реально дали положить куклу на верхнюю полочку? Ах*й".
- "Жесть, если бы я ехала, я бы отдала свое место".
- "Мда. Я так понимаю, личные границы сейчас сильнее человечности. Очень жаль, что вам пришлось ехать на верхней полке с ребенком".
Были и комментарии с мнением, что женщина сама должна была попросить пойти ей на встречу:
- "А почему здесь все решили обо*рать других пассажиров? Не вижу ни одного слова о том, что автор просила поменяться и все отказали".
- "Странные комментарии об уступить место. Будто все знают, кто в каком состоянии ехал. И просила ли авторка".
Напомним, Фокус ранее писал, что:
- Юлия была пассажиркой поезда №775, курсирующего из Сум в Киев. Девушка попала в неприятную историю из-за попутчика, который махнул рукой на правила.
- Виктория, которая ехала поездом во Львов, рассказала о неприятном инциденте с другими пассажирами.
Тем временем проводник Александр Барыльник рассказывал в эксклюзивном интервью Фокусу о пассажирах, которые раздражают его больше всего и отношение к женским купе.