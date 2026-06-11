Женщине пришлось ехать с младенцем на верхней полке: никто не уступил место

Украинка по имени Диана Ковтун поделилась своим неприятным опытом поездки на поезде: ей с ребенком пришлось ехать на верхней полке, а никто из других пассажиров не предложил поменяться местами.

В Threads разгорелась жаркая дискуссия: кто-то обвиняет людей, которые не пошли на встречу молодой маме, а кто-то говорит, что женщина сама должна была попросить поменяться.

"Оказывается, что правило "четные/нечетные" и соответственно "нижние/верхние" места в поездах в Перемышль не всегда действует. Поэтому будьте осмотрительны, а не так как я. Леи то пофиг, но", — написала Диана, а под ее постом разгорелось обсуждение ситуации.

Украинке пришлось ехать с малышом на верхней полке Фото: Threads

Реакция сети

В комментариях многие украинцы разочаровались в людях, которые не предложили женщине с малышом свои нижние места:

"Я не представляю, как должно быть нас*ано в голове, чтобы смотреть, как мама с младенцем лезет на верхнюю полку, и молчать. Да, никто никому ничего не должен. Да, каждый сам отвечает за собственный комфорт. Да, ваши дети ваши проблемы. Но .... Ну люди, вы люди или звери?"

"То есть люди снизу реально дали положить куклу на верхнюю полочку? Ах*й".

"Жесть, если бы я ехала, я бы отдала свое место".

"Мда. Я так понимаю, личные границы сейчас сильнее человечности. Очень жаль, что вам пришлось ехать на верхней полке с ребенком".

Відео дня

Фото: Threads

Были и комментарии с мнением, что женщина сама должна была попросить пойти ей на встречу:

"А почему здесь все решили обо*рать других пассажиров? Не вижу ни одного слова о том, что автор просила поменяться и все отказали".

"Странные комментарии об уступить место. Будто все знают, кто в каком состоянии ехал. И просила ли авторка".

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Юлия была пассажиркой поезда №775, курсирующего из Сум в Киев. Девушка попала в неприятную историю из-за попутчика, который махнул рукой на правила.

Виктория, которая ехала поездом во Львов, рассказала о неприятном инциденте с другими пассажирами.

Тем временем проводник Александр Барыльник рассказывал в эксклюзивном интервью Фокусу о пассажирах, которые раздражают его больше всего и отношение к женским купе.