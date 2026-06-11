Кумир поколения: у звезды фильма "Люди Икс" редкая форма рака (фото, видео)

Канадский актер, которого миллионы зрителей знают как Саблезубого из "Людей Икс", объявил о диагнозе, с которым сталкивается лишь один процент всех онкобольных — рак молочной железы у мужчин.

О своем заболевании 59-летний Тайлер Мейн рассказал сам в посте на Facebook. По его словам, первая реакция была предсказуемой — спрятать все от посторонних глаз и не говорить вслух.

"Это немного неловко. Но я узнал, что мужчины часто получают этот диагноз и молчат о нем — и именно из-за этого болезнь развивается дальше", — написал Мейн.

Актер признался, что опухоль обнаружили не сразу. Большинство врачей советовали ему не спешить с удалением, но жена настояла. Она, как оказалась, была права.

Сейчас актер проходит курс химиотерапии и настроен на выздоровление. Параллельно он призывает мужчин не игнорировать тревожные симптомы и вовремя проходить обследование.

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У Тайлера Мейна диагностировали рак Фото: IMDB

"У одного из 755 мужчин в течение жизни может появиться этот диагноз. Если выявить его на ранней стадии — он поддается лечению", — подчеркнул Мейн.

Широкую известность актеру принесла роль Саблезубого во франшизе "Люди Икс". После нее его атлетическая внешность открыла двери в крупные голливудские проекты — "Царь скорпионов", "Троя", "Геракл", "Изгнанные дьяволом".

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