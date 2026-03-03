У известного голливудского актера из фильма "Зловещие мертвецы" диагностировали рак

Брюс Кэмпбелл сообщил, что у него диагностировали онкологическое заболевание. Из-за лечения артист вынужден отменить часть публичных мероприятий и профессиональных обязательств этим летом.

О своем состоянии 66-летний актер рассказал в публичном обращении в соцсети X к поклонникам. По его словам, речь идет о форме онкологического заболевания, которую он описал как "поддающуюся лечению, но не излечимую".

Кэмпбелл признался, что новость стала для него шоком, однако он настроен бороться. Актер подчеркнул, что не стремится к сочувствию и не планирует раскрывать деталей диагноза, а лишь хочет предотвратить появление слухов.

"Не волнуйтесь, я крепкий старый сукин сын и имею прекрасную поддержку, поэтому планирую еще побыть с вами", — добавил он.

Из-за необходимости проходить терапию артист вынужден отменить несколько конвенций и других публичных событий. В то же время он заверил, что надеется осенью вернуться к активной работе и представить новый фильм "Эрни и Эмма".

Что известно о Брюсе Кэмпбелле

Брюс Кэмпбелл — американский актер, продюсер и писатель, получивший мировую известность благодаря роли Эша Уильямса в культовой франшизе "Зловещие мертвецы" режиссера Сэма Рэйми. Также он снимался в фильмах и сериалах "Человек-паук", "Зена: принцесса-воин", "Спартак" и многих других проектах. Кэмпбелл известен своим харизматичным образом героя с ироничным юмором и имеет широкую армию поклонников во всем мире.

Актер Брюс Кэмпбелл Фото: Instagram

